La Pierre St Martin : Les gendarmes aux sports d'hiver

Quatorze gendarmes de Bedous et d'Aramits ont posé leurs valises à La Pierre Saint Martin. Cette petite commune de montagne de 6 habitants en été a ouvert ses pistes de ski le 3 décembre et jusqu'au 10 avril prochain. Des milliers de vacanciers viendront profiter des activités de la station de ski. Une telle affluence cause forcément des problèmes qui justifient l'installation d'une brigade provisoire.

Au programme, pas de luge mais de la régulation et de la surveillance de la circulation, des patrouilles sur les pistes et beaucoup de prévention des comportements à risque. D'après l'adjudant Alexandre Binet, qui commande cette brigade depuis six ans, l'un des principaux intérêts de cette affectation c'est la dissuasion. La vue d'un gendarme en uniforme décourageant les vols et les comportements inappropriés

Les gendarmes ne sont pas logés en chalet cinq étoiles. © Radio France - Hugo Aussillou

Un local a été mis a disposition par la mairie pour les militaires. On y trouve une cuisine, un poste radio, l'armement classique des gendarmes, des véhicules équipés pour la montagne mais aussi des ski pour les interventions sur les pistes. La brigade se relaie dans quatre chambres individuelles au mobilier spartiate. Impossible donc de faire monter les familles des gendarmes.