"On n'attendait que ça !", se réjouissent les premiers nageurs de l'Aquapolis de Limoges

Le long des bassins olympiques, palmes, masques et tuba ont retrouvés leurs habitudes. Côté, bassin détente, une trentaine de personnes attendent avec impatience la reprise de leur cours d'Aquagym. " On attendait que ça !" s'exclame à Pascale toute sourire. Se remuer dans l'eau, ça avait manqué à la septuagénaire et ses copines. "Les animateurs sont très sympathiques, donc c'est vraiment dommage que ça ait été fermé pendant onze jours."

Pourvu que ça dure!

Pendant ces deux semaines, la fermeture de la piscine avait contraint la limougeaude de se rendre à la piscine de Saint-Pardou. "C'est le seul endroit qui disposait aussi de bassin pour mes petits enfants qui ne savent pas nager", explique-t-elle.

Pas très pratique, donc cette réouverture, "pour vu que ça dure! Parce qu'on se pose vraiment la question. On a compris globalement qu'il y avait un problème d'argent... Mais on en a pas vraiment su plus. Cette décision de fermer comme ça de façon unilatérale, c'est non. Mais bon, on sait que Vert Marine est très mauvais au niveau communication."

Les cours d'aquagym réunissent une trentaine d'habitués cinq fois par semaine. © Radio France - Salomé Pineda

400 visiteurs dès la première matinée

En fin de matinée, déjà 400 habitués avaient renfilé leurs maillots de bain. A la sortie, Ingrid, Céline se sèchent après 1h30 de nage. L'une vit à Oradour, l'autre à Limoges, et c'est à l'Aquapolis, qu'elles se motivent ensemble. "On fait des métiers qui ont besoin d'avoir un dos musclé, parce que je suis infimière et ma collègue aussi." De plus, le complexe aquatique au Nord de la ville, c'est le seul qui corresponde à leurs horaires de travail. "Rien n'est ouvert le matin. Ou sinon c'est vers 17h, mais c'est l'heure de la sortie de l'école, et on doit aller chercher nos enfants, donc impossible."

Après deux semaines sans sport, les grandes retrouvailles des copines se fêteront autour d'un bon déjeuner. "On est bien contentes de rentabiliser notre carte d'abonnée!" Sur les trente piscines fermées par Vert Marine au début du mois, plus d'un tiers vont rouvrir leurs portes ce week-end.