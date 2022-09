La piscine Aquavabre à Brignoles fermée jusqu'à nouvel ordre à cause de l'explosion du coût de l'énergie

L'annonce, qui a beaucoup surpris, a été faite dimanche soir sur la page Facebook de la piscine "Aquavabre" de Brignoles. Dans un communiqué, le gestionnaire de l'équipement, l'entreprise Vert Marine prévient qu'il n'a pas d'autre choix actuellement que de fermer la piscine à cause "de la crise énergétique". "Les hausses du coût de l'énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd'hui de gérer les équipements de manière équilibré économiquement et pérenne socialement et ainsi de mener à bien nos missions de service public".

Des affiches à l'entrée de la piscine à Brignoles pour prévenir les usagers de la fermeture. © Radio France - Luc Chemla

Le prix du mégawatt/heure multiplié par 10 depuis janvier

L'entreprise, basée en Normandie, explique que le prix du mégawatt/heure a été multiplié par 10 depuis janvier. Pour supporter les coûts, il faudrait selon elle multiplier le prix d'entrée des piscines par trois. La facture énergétique de ce délégataire de service public est passée de "15 à 100 millions d'euros", soit "la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise". Vert Marine, qui compte 2 000 salariés et gère environ 80 piscines partout en France, dont celle de Brignoles, a donc préféré fermer les équipements temporairement. Les abonnements souscrits avant la décision de fermeture seront remboursés, assure le patron de Vert Marine à nos confrères de France Bleu Normandie.

Une trentaine de piscines fermées partout en France

Environ 10% des 4 000 piscines publiques françaises sont gérées via une délégation de service public et non directement par la collectivité où elle est implantée. Souvent chauffées au gaz, les piscines sont des équipements très énergivores et subissent de plein fouet la hausse des prix. Au total, une trentaines d'équipements gérés par Vert-Marine sont fermés jusqu'à nouvel ordre, notamment dans les Landes, dans le Tarn-et-Garonne, en Haute-Vienne, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine... Le personnel est placé en chômage partiel.

"Ce n'est pas à nous d'en pâtir"

A Brignoles cette décision surprend beaucoup, surtout que personne ne s'y attendait, notamment Nathalie, qui a fait 30 minutes de route ce lundi matin spécialement pour venir faire des longueurs. "Je suis très déçue, ils auraient dû l'annoncer une semaine à l'avance, que l'on puisse s'organiser." Le timing dérange également David, un Brignolais. "Il aurait fallu anticiper la chose, je pense que c'était déjà envisageable avant de savoir qu'il allait y avoir l'augmentation." David justement est le père d'un petit garçon de 7 ans, cette décision l'inquiète. "Pour mon fils, ça va être un peu dramatique parce que bon, on nous dit à l'école qu'il faut absolument qu'ils apprennent à nager et puis là tout est fermé."

L'argument de l'explosion du coût de l'énergie ne convainc pas tout le monde à Brignoles. "Je ne comprend du tout non. C'est vrai que le coût de l'énergie augmente mais de là à fermer drastiquement d'un coup, ils devraient essayer d'échelonner les coûts" ; "Déjà on en pâtie à la maison sur les chauffages, après le restant, on n'a pas à en pâtir." D'autres néanmoins se montrent compréhensif et acceptent la décision.

Vert Marine lance un appel au gouvernement

Face à cette situation, Vert-Marine en appelle ainsi "aux instances locales et gouvernementales afin de prendre les décisions nécessaires et inédites pour revenir à des coûts supportables de l'énergie et permettre d'assumer les obligations de service public, et en premier lieu l'apprentissage de la natation notamment en milieu scolaire". Sur les 90 piscines et patinoires qu'elle gère, certains contrats de délégation ne comprennent pas le coût de l'énergie.