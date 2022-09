L'agglomération de Bergerac, la CAB, annonce ce jeudi dans un communiqué que la température de l'eau va baisser dans les bassins et dans le jacuzzi car le prix de l'électricité est trop haut.

La piscine de Bergerac baisse la température de l'eau à cause du prix de l'électricité

La température va baisser pour éviter de devoir fermer la piscine à cause des hausses du prix de l'énergie. Photo d'illustration

Pour maintenir la piscine ouverte, la communauté d'agglomération de Bergerac estime être obligée "de prendre des mesures drastiques". La température de l'eau va baisser de deux degrés dans les bassins de l'Aqualud. Elle va passer de 28 à 26 degrés et de 32 à 30 degrés pour le jacuzzi.

Le budget électricité a été multiplié par trois

Cela coûte trois fois plus cher que d'habitude de chauffer l'eau explique la CAB qui gère la piscine car le prix de l'électricité a explosé. Le budget est passé de 20.000 à 60.000 euros par mois déclare Frédéric Delmarès le président de la CAB. L'agglomération ne veut pas répercuter cette hausse sur le billet d'entrée. "Il n'est pas question non plus de fermer la piscine" assure le président de l'agglo "les jeunes périgourdins doivent pouvoir apprendre à nager".