La piscine de Briey fermée face à la hausse des prix de l'énergie, "une de plus" déplorent les habitants

"Une de plus", déplorent les habitants. Depuis lundi 7 novembre, la piscine intercommunale de Val-de-Briey, dans le Pays-Haut, est fermée provisoirement, car la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, qui gère l'équipement, n'arrive plus à assumer les prix de l'énergie . Elle ne devrait pas rouvrir avant la fin de l'année scolaire 2023. La collectivité assure faire ce choix pour limiter l'augmentation des impôts locaux. Deux autres piscines sont situées à moins de vingt minutes en voiture, à Joeuf et Jarny.

ⓘ Publicité

Mais pour les habitants, la décision ne passe pas. À quelques rues de la piscine, un groupe de retraités joue à la pétanque. "Allez Jean-mi !", lance l'un des participants. Depuis qu'il a appris la fermeture de l'équipement, Jean-Michel ne décolère pas. "Ça ferme dans tous les coins, on a de moins en moins de services publics", remarque-t-il. "Moi, j'avais l'intention d'inscrire mon petit-fils de 5 ans pour lui apprendre à nager. Je me vois mal faire le déplacement jusqu'à la piscine de Joeuf, surtout avec les plages horaires très variables."

À lire aussi Plusieurs dizaines de piscines publiques contraintes de fermer à cause de l’explosion du prix de l’énergie

Où passer le bac de natation ?

Pour les plus grands aussi, la situation se complique. "On perd un outil essentiel à la formation de nos gamins", regrette Marc, professeur de sport dans un collège de la commune. "Il restait deux séquences avant l'évaluation de formation. Les deux dernières séquences ne peuvent pas être réalisées. Ça pose notamment problème pour les élèves qui passent le bac... On n'a toujours pas de lieu pour organiser cette dernière épreuve."

"Les élèves seront transportés en car vers les autres piscines", assure André Corzani, premier vice-président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. "Et ce sera à la charge de la collectivité. La priorité sera donnée aux écoles élémentaires et maternelles, nous aurons aussi des facultés offertes pour les collégiens et les lycéens. Et les épreuves de natation du bac pourront être assurées sans difficultés."

"Nous sommes prêts à reprendre la piscine"

Des propos qui ne rassurent pas la commune de Val-de-Briey. Le conseil municipal a voté à l'unanimité, jeudi 3 novembre, une motion pour contester cette fermeture. "La décision a été très soudaine, tout au début des vacances. On ne peut pas laisser passer ça comme ça", explique le maire, François Dietsch. "À la limite, si la communauté de communes ne peut pas mener à bien le fonctionnement de la piscine, nous sommes prêts à le reprendre. Mais dans ce cas-là, nous demandons la compensation qui va avec, pour qu'on puisse prendre en main le fonctionnement."

Le maire de Val-de-Briey, François Dietsch, attend des réponses claires de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. © Radio France - Bastien Munch

"C'est incompréhensible, c'est pas sérieux de dire des choses comme ça", lui répond André Corzani. "Nous fermons la piscine pour justement générer des économies. Si nous devons verser à la commune la charge résiduelle de la piscine, où se trouvent les économies ?" En revanche, le premier-vice président de la communauté de communes ne se montre pas opposé à ce que la piscine reste ouverte si la ville de Briey a "les capacités de dégager des moyens pour assurer l'activité".

La question d'une fermeture à long terme

La question d'une prolongation possible de cette fermeture inquiète aussi le maire de Val-de-Briey. "On essaie de nous balader en nous disant que la fermeture est transitoire, mais ils ont oublié qu'il fallait respecter certaines règles quand une piscine est fermée", affirme François Dietsch. "On ne peut pas couper totalement le chauffage. Si on vide les bassins, ils risquent aussi d'être dégradés au bout de six mois. Et les coûts que ça générerait n'ont pas été pris en compte."

"La piscine va être entretenue pendant la fermeture." - André Corzani, premier vice-président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences

Là encore, la communauté de commune Orne Lorraine Confluences dément ces propos. "La piscine va être entretenue de telle sorte que cette situation ne génère pas de dégradations", assure André Corzani, le premier vice-président. "C'est vraiment une fermeture provisoire. Après, c'est vrai que des questions structurelles peuvent se poser, sur le très long terme. Les piscines de Briey et Joeuf pourraient être fermées pour construire un nouveau centre nautique. Est-ce que nous irons dans cette direction ? Impossible à dire pour l'instant..."

Une manifestation contre la fermeture de la piscine de Briey est organisée ce mercredi. © Radio France - Bastien Munch

Une manifestation pour contester la fermeture de cette piscine de Briey est organisée devant le bâtiment, mercredi 9 novembre, à 10 heures. Une pétition en ligne circule également, signée par plus de 1.100 personnes à ce jour.