PHOTOS - Besançon: la piscine de Chalezeule exceptionnellement fermée à cause de la crue

La piscine de Chalezeule à Besançon est fermée à cause de la crue estivale du Doubs. Les fortes précipitations ont entraîné l'inondation des bassins et du bâtiment principal. Elle sera fermée au minimum quinze jours pour nettoyage. Et la piscine Mallarmé sera ouverte au public.