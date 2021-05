La piscine de Château-Gontier-sur-Mayenne fermée jusqu'à nouvel ordre à cause d'un problème technique

La piscine Pierre de Coubertin de Château-Gontier-sur-Mayenne est fermée depuis hier mardi 25 mai et le restera jusqu'à nouvel ordre explique la communauté de communes sur sa page Facebook. Une fermeture liée à un incident technique sur le toit amovible du site, une partie du système de roulement a cassé.

Les clubs, les scolaires et les particuliers ne peuvent donc plus piquer une tête, reste à déterminer maintenant la durée de cette fermeture. Les responsables de l'établissement espèrent pouvoir rouvrir le plus vite possible, dès que les réparations nécessaires seront effectuées.