La piscine de Descartes ne rouvrira pas à l'été 2023, le maire évoque la hausse "des coûts de l'énergie"

2023 sera une année blanche pour la piscine de Descartes, dans le Sud-Touraine. La mairie a pris la décision, en conseil municipal le 27 mars, de ne pas l'ouvrir, comme d'habitude, lors des trois mois d'été (juin pour les scolaires, juillet-août pour les vacanciers).

ⓘ Publicité

La majorité municipale justifie cette non-ouverture par la hausse des prix de l'énergie. Ce qu'entendent les habitants. Mais certains, comme Viviane, sont convaincus qu'il y a "des économies à faire ailleurs". Avec d'autres membres du comité des fêtes, elle a donc lancé une pétition, jeudi 31 mars, pour demander au maire de Descartes de revoir sa copie.

"Quand ma fille l'a su, elle m'a dit : 'Mais pourquoi il fait ça ?', assène-t-elle. La piscine, les enfants l'attendent l'été. Ils y vont toujours les jours et ils y passent leur journée. Tout le monde ne part pas en vacances pendant les deux mois d'été. Quand on a une semaine, vu le contexte économique, c'est bien. Il faut les occuper les enfants, pendant ce temps. Sans piscine, ça devient plus compliqué."

"Sans elle, il n'y aura plus de campeurs, donc plus de touristes"

Maryline et Didier, signataires de cette pétition qui récolte près d'un millier de signataires, appuient son propos. "On nous dit que ça coûte de l'argent. Oui, et alors ? On le sait très bien, aucune piscine n'est rentable. Mais il y a peut-être moyen de ne l'ouvrir que partiellement. Ne pas ouvrir les quatre bassins, mais deux, par exemple. Ou sur certaines journées seulement. Tout dépend, en fait, de la volonté politique. Et il ne faut pas oublier que ça fait venir du monde, ça crée de l'animation dans la commune et ça booste les commerces." Karen, l'une des commerçantes situées dans le bourg, craint d'ailleurs que "la ville soit morte" cet été. "La piscine amène des gens au camping. Mais sans elle, il n'y aura plus de campeurs, donc plus de touristes. Je peux fermer les deux mois d'été, clairement !"

Avec l'inflation, Bruno Méreau, le maire de Descartes, dit ne pas avoir eu le choix. "Nous avons pris en conseil municipal une décision courageuse, certes pas très électoraliste, mais à un moment donné, il fallait stopper cette dérive budgétaire. En 2022, notre piscine accusait un déficit de 175.000 euros. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie, les prévisions faisaient monter le déficit de plus de 230.000 euros. L'autre solution, c'était d'augmenter les impôts. Mais nous ne le souhaitions pas."

40.000 euros de travaux pour rendre la piscine moins énergivore

Bruno Méreau met aussi en avant la "baisse de fréquentation", de l'ordre de "7.000 clients en moins, entre 2015 et 2022". L'élu promet, en revanche, des investissements pour rendre la piscine moins énergivore à l'avenir. "Nous sommes tous conscients que l'attractivité de Descartes passe par le fonctionnement d'un centre aquatique performant. C'est pour ça que nous avons inscrit au budget 2023, en section investissement, plus de 40 000 € de travaux. Ça consiste à remplacer des filtres et mettre en place des vannes qui permettront de pouvoir mettre en activité une piscine par secteur, de façon à pouvoir la rouvrir en 2024 plus sereinement et en essayant de faire des économies. Nous avons, en plus, missionné un bureau d'études pour nous trouver des pistes d'économies au niveau du fonctionnement."

Bruno Méreau s'engage à recevoir les auteurs de la pétition, ce mercredi 5 avril, à 18h. Mais il ne semble pas vouloir revenir sur la décision prise en conseil municipal. Comme la piscine de Sainte-Maure-de-Touraine est aussi fermée, pour se baigner dans le secteur de Descartes cet été, il faudra donc soit aller à Ligueil, soit au Grand-Pressigny. Mais il n'y aura qu'un seul bassin. L'autre solution, c'est de se rabattre sur Châtellerault, dans la Vienne, situé à 25 kilomètres.