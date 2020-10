La piscine de Guéret fermée en urgence depuis ce jeudi matin pour cause de "péril imminent" du bâtiment

Une expertise rendue mercredi 28 octobre rapporte la grande fragilité du bâtiment et du danger que cela constitue pour baigneurs et agents. La mairie de Guéret a donc fermé en urgence la piscine, en soulignant que des rapports réalisés en 2006 et 2011 faisaient déjà état du mauvais état du bâtiment.

Cette fermeture brutale n'est pas due au contexte sanitaire, mais à la grande fragilité de la piscine de Guéret. Des grandes fissures dans le béton, un décalage entre le plafond et les murs, un terrain instable qui fait bouger le bâtiment... La piscine de Guéret a été fermée en urgence ce jeudi 29 octobre, car son bâtiment se trouve en situation de "péril imminent", selon une enquête de l'APAVE, un bureau de contrôle indépendant. L'organisme préconise ainsi "l'évacuation de la piscine de manière immédiate". La mairie de Guéret, qui a sollicité cette enquête, a donc suivi ces recommandations au lendemain du rapport.

Deux rapports de 2006 et 2011 alertaient déjà sur la fragilité de la piscine de Guéret

Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret, explique qu'elle avait "des inquiétudes sur la piscine de Guéret, en mauvais état : dès le début de mon mandat, j'ai demandé combien de temps elle pouvait tenir avant la construction du futur centre aquatique ? On m'a répondu pas plus de deux ou trois ans. En me rendant dans la piscine, j'ai été horrifiée de voir son état."

On a laissé cette piscine se dégrader pendant presque 15 ans

Marie-Françoise Fournier explique être "en colère : deux expertises de ce type avaient déjà eu lieu. La première, en 2006, faisait déjà d'une grande fragilité de la structure et du besoin de travaux. En 2011, un deuxième rapport avait les mêmes conclusions : rien n'a été fait. _On a laissé cette piscine se dégrader pendant presque 15 ans_, et maintenant on se retrouve sans piscine à Guéret et sur le territoire de la communauté d'agglomération". Une nouvelle expertise doit être demandée par la mairie de Guéret, pour voir éventuellement si des travaux sont possibles avant l'ouverture du futur centre aquatique.

Une réunion prévue la première semaine

Une réunion sur le sujet doit avoir lieu à la mairie de Guéret la semaine prochaine. Notamment pour évoquer le sort des neuf agents de la piscine. Mais aussi pour réfléchir à comment ne pas priver trop longtemps les Guérétois et Creusois de piscine. Parmi les pistes envisagées : un accord avec la piscine de La Souterraine pour permettre aux écoliers guérétois de continuer à nager ou encore avoir recours à des structures éphémères.

Par ailleurs, la maire de Guéret se fixe comme objectif de construire la nouvelle piscine dans cinq ans. Car le dossier, qui relève de la communauté d'agglomération, vient tout juste d'être lancé. Le lieu d'installation de la future piscine n'a d'ailleurs pas encore été défini.