La piscine de Guéret va être réparée et pourrait rouvrir au printemps 2022

C'est maintenant une certitude : la piscine de Guéret va bien être réparée. Elle a été fermée en urgence en octobre pour cause de péril imminent et depuis, une étude était en cours pour connaître le prix des travaux. La mairie vient de recevoir les résultats et selon les experts on peut la réparer à un coût raisonnable, autour d'1,4 millions d'euros. Reste à savoir comment.

Il y a encore deux mois, c'était loin d'être acquis. Les élus se demandaient s'il était faisable de réparer la piscine et surtout à quel coût. Finalement, les problèmes de fondation sont moins graves que prévus : "Les dégâts du sous-sol, très visibles, ne vont pas nécessiter des travaux de grande ampleur comme on le pensait. Il faudra juste consolider", détaille Marie-Françoise Fournier la maire de Guéret. En revanche, le toit menace de s'écrouler à tout instant.

Pas de piscine provisoire

L'option envisagée serait de détruire la toiture pour la remplacer par une sorte de dôme gonflable. Le chantier permettrait d'allonger la durée de vie de la piscine de six à dix ans. La maire de Guéret espère une réouverture au printemps prochain. En attendant, en septembre, les clubs et les groupes scolaires devront continuer d'aller nager à La Souterraine et Aubusson.

En février, l'installation d'une piscine provisoire avait été envisagée, mais cette option est désormais abandonnée : "Si on en veut une solide qui dure plusieurs années, ça nous coûterait quatre millions d'euros, donc il vaut mieux réparer notre bassin actuel", justifie Marie-Françoise Fournier.

La maire de Guéret espère que les travaux seront financés à hauteur de 80% par l'Agence nationale du sport et l'Etat. Elle assure que ça n'amputera pas les crédits fléchés pour le centre aqualudique de la communauté d'agglomération du Grand Guéret.