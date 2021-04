La piscine de la Source à Orléans rouvre ses portes, mais uniquement pour les publics "prioritaires"

La Mairie d'Orléans indique qu'à partir de ce mardi 20 avril, le complexe nautique de la Source sera de nouveau ouvert aux publics prioritaires. L'équipement est fermé depuis le 13 avril pour raisons sanitaires, "certains de nos agents étant malheureusement touchés par la pandémie".

Quels horaires d'ouverture ?

Du 20 au 25 avril 2021, la piscine de la Source d'Orléans sera ouverte de mardi au vendredi de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18h15, le samedi de 10h à 13h.

Ensuite, du 26 avril au 2 mai 2021, elle sera ouverte, les lundi et mercredi : 12h-14h30 puis 15h30 à 18h15, les mardi et jeudi : 7h30-9h30 puis 10h30 à 14h30, et de 15h30 à 18h15, le vendredi de 9h à 11h puis de 12h à 14h30 et de15h30 à 18h15. Enfin, le samedi 1er mai et dimanche 2 mai, ce sera de 10h à 13h

Pour rappel, la piscine du Palais des Sports accueille aussi les publics prioritaires. Du 12 au 25 avril 2021, de lundi à vendredi (12h à 14h30 et 15h30 à 18h15), puis la semaine du 26 avril au 2 mai (lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h à 13h15 et 17h à 18h15. Le mercredi de 12h 14h45 et de 15h30 à 18h15).

Qui sont les "publics prioritaires" ?

les sportifs de haut niveau et autres inscrits dans le projet de performance fédéral

les sportifs professionnels

les personnes en formation universitaire ou professionnelle

les personnes détenant une prescription médicale d’Activité Physique Adaptée

les personnes en situation de handicap reconnu par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique.

Aucune piscine n'est ouverte pour le grand public à Orléans (la plus proche qui propose un bassin extérieur ouvert à tous et toutes est située à la Ferté Saint-Aubin).