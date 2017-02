La piscine de La Talaudière ferme à cause des incivilités

La mairie de La Talaudière n'assumera pas une nouvelle saison estivale pour cette piscine découverte qui demandait en plus de cela des travaux de mise aux normes sanitaires. C'est le problème des incivilités autour de cette piscine qui a donné le coup de grâce.

La piscine de la Talaudière n'ouvrira probablement plus jamais ses portes. Cette piscine découverte qui n'ouvre qu'en juillet- aout chaque année nécessitait un certain nombre d'investissements que la mairie ne fera pas. Plusieurs centaines de milliers d'euros devaient être déboursés pour que la piscine soit remise aux normes sanitaires. Il fallait également mettre les 80 000 euros qui permettent l'ouverture et le fonctionnement de la piscine pour la saison. Ce ne sera pas fait.

La décision a été prise suite à des difficultés à recruter des maitres nageurs et à faire intervenir la police dans ce lieu d'après Pascal Garrido, ancien maire de La Talaudière, désormais premier adjoint.

Chaque été, il faut mettre des moyens considérables et on y arrive de moins en moins. [...] On a des débordements et des comportements inadmissibles. Et après la fermeture de la piscine, il y a des rassemblements dans les rues avoisinantes qui importunent toute la population du secteur par des vociférations et des comportements avec les engins motorisés. Cela devient ingérable. (Pascal Garrido, premier adjoint mairie La Talaudière)

Le problème est connu par les gens du quartier. Delphine a par exemple quelques souvenirs :"Pour y avoir été quand j'étais plus jeune et avoir des amis maîtres nageurs qui y travaillaient parfois, c'est vrai que la nuit, on y fait des choses pas très claires..."

Massala est gardien d'immeuble dans le quartier, il trouve cela dommage, mais lui non plus n'est pas surpris : Y'a du monde, franchement y'a du monde. Cela ne m’étonne pas que ce soit pour des raisons d'incivilités qu'elle ferme. Mais c'est dommage parce qu'elle est très fréquentée, notamment pas les gamins du quartier.