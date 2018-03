Montdidier, France

Nadia est dépitée par l'annonce de la fermeture de la piscine de Montdidier. Elle y nage trois fois par semaine, c'est là que ses enfants ont appris à nager. "La piscine, c'est un service public, on se doit de le garder. Comment on va occuper nos jeunes maintenant? On nous parle d'obésité, mais on les prive de sport", s'indigne-t-elle. C'est Bénédicte Thiébaut, la présidente de la communauté de communes du Grand Roye, qui a annoncé, du bout des lèvres, cette fermeture. Devant 90 personnes réunies ce vendredi soir dans la salle des fêtes de Montdidier.

Impossible d'assumer financièrement deux piscines

C'est la communauté de communes du Grand Roye qui est propriétaire de la piscine de Montdidier. À une vingtaine de kilomètres, la piscine de Roye est en construction. Elle ouvrira avant la fin de l'année. Le problème, c'est que la comcom ne peut pas assumer financièrement deux piscines. "Le reste à charge et le déficit cumulé des deux piscines, annuellement ça représenterait plus d'un million d'euros. Pour une jeune communauté de communes qui entre en fusion, ce n'est pas gérable", argumente Bénédicte Thiébaut. D'où la fermeture de la piscine de Montdidier...Décidée en fait début décembre 2017, par un vote majoritaire des élus communautaires.

Et si la mairie de Montdidier reprenait la piscine ?

Certains habitants prennent la parole et proposent cette piste : et si la mairie de Montdidier reprenait la piscine ? Elle n'en a pas les moyens, balaye Jean Heintz, adjoint à la maire de Montdidier (absente pour cause de maladie). "L'étude commandée par la communauté de communes révèle qu'il faudrait débourser plus de 2 millions d'euros pour rénover la piscine, sans aucune subvention possible, ce n'est pas tenable", justifie-t-il.

Analyse différente du côté de l'opposition. Pour l'ancienne maire de Montdidier, Catherine Quignon, la mairie peut reprendre la piscine sans augmenter les impôts. "Il suffit d'adapter les horaires, de revoir son mode de fonctionnement, c'est faisable, nous en sommes convaincus", rétorque-t-elle.

La question des cours de natation pour les enfants

Reste que les élèves de Montdidier iront se baigner dans la piscine de Roye à la rentrée prochaine. "Nous avons obtenu l'assurance que la piscine de Roye pourra absorber l'intégralité des effectifs scolaires", avance Bénédicte Thiébaut. D'ici septembre, il va falloir organiser le transport en car des élèves...Un dossier compliqué sur lequel la comcom dit plancher.