La piscine de Mourenx ferme ses portes pour faire des économies d'énergie

900 000 euros, c'est le total qu'aurait atteint la consommation d'électricité et de gaz de la piscine de Mourenx à la fin de l'année 2023 selon les prévisions de la mairie. "En 2022 on dépensait 300 000 euros [...] nos finances ne nous permettent pas une telle augmentation", déplore Maxime Brochard, directeur général des services à la mairie de Mourenx.

La piscine peinait déjà à se relever de la crise du COVID qui avait grandement impacté la fréquentation du bâtiment, réduisant ses recettes. Il était impossible dès lors pour la municipalité de la maintenir ouverte.

Cette fermeture provisoire permet au Conseil municipal et Equalia, l'entreprise privée chargée de la gestion de la piscine, d'envisager divers scénarios pour encaisser la crise. Le comité de pilotage de la piscine se réunira le 9 janvier et le Conseil municipal annoncera sa décision le 17 janvier, date de la réouverture présumée. Si le scénario d'une fermeture complète de la piscine pour les quatre premiers mois de l'année est envisagé, la municipalité n'oublie pas les clubs de natation et les écoliers dans ses délibérations. Une augmentation des tarifs est également à prévoir.

Une fermeture provisoire ne réglera pourtant pas le problème, à moins d'attendre une diminution des coûts de l'énergie qui n'est pas à l'ordre du jour. La mairie de Mourenx en est bien consciente et des études ont été lancées pour trouver des solutions sur le long terme, notamment en envisageant de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux fonctionnement pour la piscine. La piste de l'énergie solaire et du chauffage à la biomasse est envisagée.