La piscine de Neufchâteau fermée 1 mois à cause du prix de l'électricité

La communauté de communes de l'ouest vosgien a eu un choc lorsque son fournisseur d'électricité a envoyé ses nouveaux contrats concernant la piscine Gabriel Bodenreider de Neufchâteau. "On nous propose 1 200 euros le mégawatth/h, c'est 10 fois plus que ce qu'on payait jusque là", confie Simon Leclerc, maire de Neufchâteau et président de la communauté de communes. Résultat : au lieu de 6 000 euros par mois, l'installation allait en coûter 60 000 à partir de novembre, intenable selon l'élu.

Fermeture avancée

Décision a donc été prise cette semaine d'avancer la date de la fermeture annuelle pour vidange, habituellement placée au mois de décembre. Cette année, ça sera à partir du 30 octobre, date de la fin du contrat avec le fournisseur. "On sait qu'il y a des choses qui vont probablement bouger donc on se laisse la possibilité d'avoir de bonnes conditions tarifaires", explique Simon Leclerc, ajoutant qu'il essaye le maximum afin de trouver une solution, dans un contexte où les prix ne vont pas cesser de grimper. Il dispose donc du mois de travaux et de vidange pour trouver une réponse à la problématique.

Plus de natation

Un délai que Miguel Godde surveillera, en espérant qu'il ne sera pas dépassé. Le président du club nautique de Neufchâteau, pensionnaire des lieux avec ses 120 licenciés, a reçu la nouvelle comme un coup violent. "C'est catastrophique", lâche-t-il. "Après deux ans de Covid, on n'avait pas besoin de ça", ajoute-t-il. Miguel Godde. Il justifie sa crainte par le manque de cours, notamment pour les jeunes, et la reprise des compétitions qui approche.

"Je comprends ces craintes", répond Simon Leclerc, "mais il faut aussi se mettre à la place de la collectivité qui n'a pas la capacité d'assumer de telles charges. Et puis de toute façon, elle allait devoir fermer un mois en décembre pour la vidange". Mais le changement de date pose dans les faits des problèmes selon Miguel Godde. "On était habitué, donc ça permettait de trouver des stages autre part et de nager dans d'autres structures le cas échéant."