La piscine de Niversac en Dordogne ouvrira le 8 juillet pour le grand public

La nouvelle piscine de Niversac ouvrira le 8 juillet au grand public, le jour des grandes vacances. C'est le Grand Périgueux qui l'annonce. Le président de l'agglomération Jacques Auzou avait repoussé l'ouverture de six mois, promettant une ouverture pour le mois d'avril. Ce sera le cas, mais seulement pour les scolaires.

Les premiers enfants vont nager dans la nouvelle piscine dans dix jours, le 27 mars. Au départ la piscine devait ouvrir pour l'automne dernier, mais le Grand Périgueux a repoussé l'ouverture pour des questions de sobriété énergétique, pour ne pas avoir à dépenser de l'énergie pour chauffer deux piscines avec l'Aquacap.

Palier la fermeture de l'Aquacap

La piscine de Niversac a vocation à palier la fermeture de l'Aquacap. La piscine de Champcevinel doit fermer pour 18 mois de travaux, pour réparer toutes les fissures qui font perdre "15 000 litres d'eau par jour", explique Jacques Auzou. Le chantier a du retard. Les travaux ne vont pas commencer avant la rentrée de septembre 2023.

En attendant l'Aquacap reste ouvert, et donc, pas besoin d'avoir les deux piscines ouvertes en même temps. Niversac doit quand même ouvrir pour les vacances de printemps prochain, et surtout pour l'été. Quand au prix final du chantier, qu'on craignait de voir flamber à cause du prix des matières premières, le Grand Périgueux assurait en fin d'année dernière qu'il s'élèvera à 8,1 millions d'euros études comprises, contre 7,5 millions d'euros prévus au départ.