Les horaires de la piscine spiripontaine sont restreints pour le mois d'août et elle n'est désormais plus tout public. Pont-Saint-Esprit continue de chercher un maître-nageur.

Seuls, les centres de loisirs et les nageurs auront désormais l'accès à la piscine de Pont-Saint-Esprit.

Pont-Saint-Esprit, France

Les nageurs confirmés et les jeunes des centres de loisirs peuvent se rassurer, les eaux de baignade leur seront toujours accessibles. La piscine sera ouverte aux centres de vacances de 10h à 11h30 et de 14h à 16h.

Une ouverture gratuite sera proposée entre midi et 14h à ceux qui veulent nager et faire des longueurs. Le grand public n'aura en revanche plus accès à la piscine pour se rafraîchir.

Les Spiripontains seront donc bien déçus : « La piscine avait un succès fou », déplore son maire, Roger Castillon. Il ne désespère pas de trouver un maître-nageur d'ici la mi-septembre, date à laquelle le bassin fermera ses portes jusqu'à l'été prochain.