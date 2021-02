La piscine de Saint-Germain-en-Laye vous ouvre son bassin extérieur

Et si vous alliez piquer une tête à la piscine, pendant les vacances ? A Saint-Germain-en-Laye, la piscine intercommunale ouvre pour la première fois en hiver son bassin extérieur. L'Agence régionale de santé et la préfecture ont validé le protocole sanitaire et donné leur autorisation.

De loin on voit la fumée se dégager du bassin de 25 mètres, encore un peu de neige sur les pelouses toutes proches. Avec une eau à 27 degrés et des températures extérieures de l'air autour de zéro, le plus dur ce sont les quelques mètres à parcourir avant d'arriver dans le bassin concède Emmanuel, maillot bleu et bonnet rose : "c'est dix secondes maximum, un mauvais moment à passer, on serre les dents, mais après, quel bonheur" se réjouit le triathlète, venu avec d'autres amis de son club.

Mieux que dans les étangs

Michèle et Philippe par exemple, qui savourent cette eau chaude, parce que d'habitude ils s'entraînent "dans l'étang! Trois degrés dans l'eau et zéro dehors, c'est dur, alors on est mieux ici. Et puis en plus du plaisir de nager, on croise des gens, c'est convivial et cela fait du bien", lancent-ils tous les deux avant de filer enchaîner les longueurs.

Une ouverture salutaire

Et c'est bien l'idée qui a poussé à cette ouverture anticipée. "Nous voulions ouvrir ce bassin en hiver mais pas tout de suite", explique Raphaël Praca, vice-président de l'intercommunalité qui gère la piscine Le Dôme de Saint-Germain-en-Laye et adjoint aux sports dans la ville voisine du Pecq, "mais nous l'avons fait maintenant, parce que les gens sont vraiment au bout du bout de ces crises et de ces rebonds sanitaires. Ils ont besoin de faire du sport. On pense que ce week-end il y aura du monde avec les jeunes et les familles, puis les vacances scolaires ensuite. Si nous pouvons rendre ce service, je pense que nous avons réussi notre challenge d'élu".

Le bassin extérieur de 25 mètres est désormais ouvert au public du lundi au dimanche de 9h30 à 16h30. Un bassin chauffé à 27 degrés avec une fréquentation limitée à 46 personnes en simultané, ouvert à tout public, sans réservation et au tarif unique de huit euros.