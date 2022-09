La piscine du Pic Saint Loup rouvre ses portes lundi 19 septembre

La piscine intercommunale du Pic Saint-Loup fermée brusquement par la société Vert Marine le 5 septembre dernier va finalement rouvrir ses portes lundi prochain, le 19 septembre. Vert Marine qui exploite la piscine va pouvoir bénéficier de tarifs avantageux de l'électricité de la Com Com.

La piscine intercommunale du Pic Saint-Loup ne sera finalement restée fermée que 15 jours. Cette équipement public est gérée par la société Vert Marine, qui avait décidé brutalement et sans aucune concertation de fermer une partie des piscines dont elle a la gestion en France au motif que la facture d'électricité était trop élevée.

Ainsi, la piscine du Pic Saint Loup située sur la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers fermait ses portes brutalement lundi dernier, le 5 septembre. La société Vert Marine expliquait alors que pour rester ouverte, il aurait fallu multiplier le prix d'entrée par trois.

Dès la semaine dernière, le président de la communauté de commune du Grand Pic St Loup entamait des négociations avec la société, un accord a été trouvé en fin de semaine et la date de réouverture vient d'être annoncée, ce sera lundi prochain, le 19 septembre.

Il est important que les scolaires puissent apprendre à nager

Pour le Président Alain Barbe "il est important que la piscine soit de nouveau ouverte en cette période de rentrée scolaire, notamment avec les cycles de natation qui doivent commencer dans les écoles dans les prochains jours. Une centaine de classe est accueillie chaque année".

C'est la communauté de communes qui va payer l'électricité avec un tarif avantageux et refacturer à la société Vert Marine

Cette ouverture rapide a été possible grâce à la substitution des contrats énergétiques de Vert Marine par le contrat de la Communauté de communes avec Hérault Energie qui bénéficie d’une tarification plus avantageuse. La Communauté de commune achètera le gaz et l’électricité nécessaires au bon fonctionnement de la piscine qui seront ensuite refacturés au même montant à Vert Marine. Aucun surcoût ne sera supporté par les administrés.

1/3 de l'énergie consommée par la piscine vient d'énergies renouvelables

"Son ouverture est également possible grâce à une gestion saine de l’équipement par la Communauté de commune du Grand Pic Saint Loup" rappelle Alain Barbe. "Au moment de sa création, la collectivité a favorisé les énergies renouvelables. L’équipement utilise l’énergie bois à 90% pour chauffer l’eau des bassins. Le chauffage de l’eau sanitaire des douches est assuré en partie par des panneaux solaires. Au total, environ 1/3 de l’énergie consommée par la piscine est pris en charge par des énergies renouvelables."

Une nouvelle rencontre entre la communauté de communes et Vert Marine est prévue la première quinzaine de décembre afin d'évoquer les solutions envisagées pour 2023.