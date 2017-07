La piscine du quartier Saint Jean à Châteauroux fermée tout l'été !

C'est l'incompréhension dans le quartier Saint Jean à Châteauroux. La piscine municipale restera fermée tout l'été, faute d'une fréquentation suffisante selon la mairie. Les habitants du quartier crient à l'abandon.

L'écriteau, installé à l'entrée de la piscine, se veut discret. Quelques mots laconiques qui annoncent l'impensable pour le quartier. La fermeture de la piscine municipale Firmin Batisse en juillet et en août.

"C'est pas normal ! Une piscine, l'été, c'est censé être ouvert, non ?" interpelle un riverain. Une mère de famille se désole : "Comment vont faire les enfants ? C'était vraiment pratique d'avoir ce bassin tout près de chez nous..." "Et les jeunes alors, surenchérit une autre. Avec la canicule par exemple, ils étaient nombreux à être allés se baigner. Là, ils en sont privés! Déjà que l'été à Saint Jean, il n'y a pas grand chose. Comme ça, il n'y aura plus rien !"

De son côté, la mairie justifie cette décision par la baisse de la fréquentation du site en période estivale : "L'été dernier, on n'avait que 48 baigneurs par jour au maximum, explique Marc Fleuret, adjoint au sport à Châteauroux. Si on laissait cette structure ouverte, ce serait beaucoup d'argent public jeté par la fenêtre".

Reste la question des tarifs. 2 euros de plus par exemple pour une entrée à la piscine de Belle Isle en tarif jeune. La mairie promet simplement de réfléchir à un allongement de la durée de validité de la carte d'abonnement pour les nageurs fréquentant la piscine du quartier Saint Jean.

56 heures d'ouverture hebdomadaire pour la piscine Belle Isle

L'élu promet donc en compensation une ouverture plus large de la piscine Belle Isle à Châteauroux, qui proposerait des lignes réservées aux nageurs et accueillerait le public 56 heures par semaine cet été.

La mairie assure également ne pas vouloir stigmatiser le quartier Saint Jean : "Les jeunes de Saint Jean allaient plus souvent au lac de Belle Isle ou bien sur la piscine à vagues qu'à Firmin Batisse...Nous maintiendrons de toute façon Firmin Batisse, même une fois que Balsanéo - NDLR le centre aquatique installé quartier Balsan à Châteauroux censé être opérationnel en 2019 - sera ouvert" promet Marc Fleuret.