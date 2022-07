La piscine extérieure de Lectoure dans le Gers n'ouvrira pas cet été, une pétition recueille 3.000 signatures

A Lectoure, au nord de Auch dans le Gers, un collectif citoyen est en colère contre la fermeture de la piscine municipale cet été et peut-être encore l'été prochain. La piscine extérieure des années 60 n'est plus aux normes et a besoin de gros travaux répond le maire.

Pas de baignade en plein air cet été pour les habitants de Lectoure qui affectionnent tant leur piscine, construite en 1966 mais qui s'est détériorée avec le temps. Il s'agit d'une piscine panoramique, située dans un cadre exceptionnel, avec vue sur la cathédrale et les Pyrénées par temps clair. Elle ouvre quatre mois par an, aux scolaires en juin et septembre, et à tout public en juillet et en août.

"Les travaux n'ont pas été anticipés" dénonce un collectif citoyen

Des habitants très déçus de ne pouvoir faire trempette cet été ont constitué un collectif et sont même en train de monter une association, ils dénoncent un manque d'anticipation et d'information de la part de la municipalité. Une pétition a déjà recueilli 3000 signatures dans cette commune d'un peu moins de 4000 habitants.

Ariane Tapinos, membre du collecte dit être "consciente que la piscine nécessite un entretien régulier et peut-être des travaux importants parce qu'elle est un petit peu dans son jus" mais elle regrette que la municipalité ait perdu du temps :

Je doute qu'en un hiver, la piscine se soit dégradée d'un coup. De l'argent était prévu dans le budget pour l'entretien de la piscine ces deux dernières années, qui n'a pas été utilisé. Le patrimoine n'est pas entretenu. Nous sommes pourtant très attachés à cette piscine, un lieu de sociabilité mythique de Lectoure, intergénérationnel, touristique, où tout le monde a appris à nager. Ariane Tapinos du collectif citoyen

Le collectif aimerait que la piscine qui figure dans des guides d'architecture du XXe siècle soit labellisée au titre du patrimoine remarquable, afin de la protéger à l'avenir. Ariane Tapinos explique que le collectif a fait "des propositions très précises pour qu'il y ait des études techniques sur l'état de la piscine et ce qu'il faudrait faire pour la remettre en l'état à l'identique, mais la mairie ne répond pas et n'a sollicité que les services techniques de la commune et une entreprise de plomberie de la région.

Le maire de Lectoure répond qu'il en va de la sécurité des baigneurs et de la protection de l'environnement

Xavier Ballenghien, le maire arrivé aux affaires en juillet 2020 répond qu'il "aurait aimé rouvrir la piscine cet été, en ne réalisant que de menus travaux d'entretien comme chaque année, mais on courait à la catastrophe !" Alerté par ces services techniques au mois de mars, il liste les problèmes dont souffre le bassin, les vestiaires :

il y a des fuites d'eau, des pompes à changer, le système électrique à revoir, l'assainissement n'est plus aux normes, l'accessibilité non plus. Des carreaux se détachent, le béton devient poreux et dans les vestiaires des morceaux de plafond tombent et j'en passe ! Un morceau de rempart de la commune s'est même effondré, peut-être en lien avec une infiltration dans le terrain. -Le maire de Lectoure

En tant que responsable des administrés et des deniers de la commune, le maire n'a pas souhaité "prendre de risques"explique-t-il. Il veut prendre le temps de budgéter un diagnostique précis, de réfléchir à une restauration pérenne : "un budget sera voté lundi prochain en conseil municipal, afin de lancer une étude à l'automne" précise Xavier Ballenghien

Il faut réfléchir, selon lui, à diminuer la profondeur de la piscine, il se dit prêt à écouter les suggestions du collectif mais rappelle qu'il a crée un comité de pilotage "auquel participe l'opposition municipale dans une transparence totale". Le maire rappelle que le temps de la commande public peut être long, même s'il souhaite "une réouverture dans un délai raisonnable", ça ne sera certainement pas pour l'été 2023, "_il faudra étudier les coûts, les option_s" précise-t-il.

Gratuité et apprentissage de la natation

Afin de garantir l'apprentissage de la natation en primaire et au collège, le maire explique que les 1800 élèves ont pu se rendre en juin dans une piscine d'un camping voisin mis à disposition de la commune. Une convention a aussi été signée avec la commune voisine de Fleurance et la mairie de Lectoure offrira cet été gratuitement l'entrée à la piscine de Fleurance aux Lectourois.