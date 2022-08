La piscine extérieure de Pré-en-Pail-Saint-Samson attend d'être fixée sur son avenir

La vague de chaleur se poursuit. Ce vendredi, les températures vont encore monter jusqu'à 35°C à Château-Gontier-sur-Mayenne par exemple. Il y aura donc encore beaucoup de monde dans les piscines mayennaises. Malheureusement à Pré-en-Pail-Saint-Samson, les trois bassins extérieurs n'ont pas ouverts cet été comme c'est le cas d'habitude.

D'importantes fuites d'eau sont relevées depuis une dizaine d'années dans cet équipement qui date de la fin des années 60, jusqu'à 60 m3 par jour en ce moment. Difficile à envisager alors qu'il est interdit par exemple d'arroser ses fleurs et que d'importantes restrictions sont en vigueur avec la sécheresse.

Mais pour le maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson Denis Geslain, il est impensable de ne plus avoir de piscine sur sa commune. "Le gros côté qui est indispensable, c'est l'apprentissage de la natation. Une vie n'a pas de prix. Et si ça peut permettre à certaines personnes d'apprendre à nager et d'éviter des noyades, je pense que de ce côté là, on a une grosse utilité pour la conserver."

Une reconstruction ou une rénovation ?

La piscine est également un enjeu pour l'attractivité du territoire. Plusieurs scénarii sont donc sur la table de la communauté de communes du Mont des Avaloirs qui gère l'équipement : une reconstruction de la piscine ou une rénovation. Denis Geslain n'a pas de préférence pour l'heure.

Économiquement, il y a une différence. Une construction neuve, c'est à peu près deux millions d'euros, une réfection autour d'un million d'euros. Mais après, il y a tout le calcul à avoir quand même du côté aussi des subventions qu'on peut avoir si on a une construction plutôt neuve ou une occasion. Donc il y a une réflexion globale au niveau de la commission.

Ces travaux pourraient même être l'occasion de faire émerger d'autres projets. La piscine étant chauffée au gaz, un méthaniseur aux alentours pourrait alimenter la chaudière. La commission bâtiments de la communauté de communes du Mont des Avaloirs doit se réunir de nouveau en septembre. La collectivité espère trancher avant la fin de l'année sur le scénario choisi.