La piscine Fenouillet fermée pendant quinze mois à Nîmes

Beaucoup d'habitués ce mardi matin à la piscine Fenouillet, située près du stade Jean Bouin à Nîmes. Comme les employés, ils en ont appris la fermeture il y a quelques jours, lors de la présentation du plan de sobriété énergétique de la Ville de Nîmes. Dès le 1er janvier, plus d'accès aux bassins pendant 15 mois. Hormis les économies d'énergie réalisées par la Ville, de gros travaux vont être entrepris pour réparer une importante fuite d'eau. "Il y a très longtemps que je fréquente la piscine confie Jean-Claude Bely, membre du comité de quartier, on m'a toujours parlé de fuite ! J'ai bien peur que ça vienne du compteur parce que personne n'a trouvé cette fuite. Cette histoire de fuite, on la prenait pour du folklore !" "Des travaux ont déjà été réalisés en 2017 poursuit André, un autre usager. Je pensais que cette histoire était réglée définitivement. Apparemment non. J'espère qu'on ne va pas raser la piscine."

Les autres piscines en secours

Tous les habitués se résignent. Ils continueront de nager, mais dans les autres piscines de la ville. Ca risque d'être plus compliqué pour les élèves des 16 classes de primaire qui fréquentent Fenouillet. "On va donner la priorité aux CP et aux CM2 explique Philippe Lacaume, maître-nageur et chef de bassin à la piscine Fenouillet. Parce que les CM2 sont obligés d'avoir un diplôme d'aisance aquatique pour entrer en 6e. Ils seront dispatchés sur les autres piscines municipales. Les classes de CE1, CE2 et CM1 risquent eux d'être privés de piscine comme les secondaires." Philippe, comme les 4 autres employés de la piscine se posent eux-aussi des questions sur leur avenir proche. "On ne sait toujours pas où on va être affectés à partir du 1er janvier confie Corinne, l'une des caissières. On n'a toujours pas eu d'informations de la part de la mairie. On voudrait aussi en profiter pour parler de nos conditions de travail. L'été, on a trop chaud à l'accueil. L'hiver, on gèle. On n'a aucun endroit pour manger." La Ville de Nîmes n'a pas communiqué le détail des travaux. Ils devraient durer jusqu'en mars 2024 et sont estimés à 1 million d'euros.