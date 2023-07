La piscine Jean Clément a rouvert ses portes à Montfavet

En cette période de fortes chaleurs, les habitants de Montfavet peuvent désormais profiter de la piscine Jean Clément. Une piscine de quartier qui a rouvert ses portes ce samedi après un peu plus de deux ans de rénovation . Désormais les utilisateurs y trouvent un nouveau bassin tout neuf mais aussi un espace de jeux aquatiques extérieurs pour les enfants. Une réouverture saluée par les habitants, venus nombreux découvrir leur nouvelle piscine, comme Valérie, institutrice. "C'est très bien que ça rouvre, avec les élèves, nous pourrons venir à pied depuis notre école des Vertes Rives et nous pourrons y aller plus souvent ! " A l'extérieur, les habitants ont également pu découvrir l'espace jeux aquatiques, idéal pour les enfants, comme le souligne Sabrina, mère de famille. "On est contents pour les enfants, ils vont avoir un espace pour s'amuser avec les copains et pour se rafraîchir!

Des cours pour les touts-petits

La piscine Jean Clément propose également dès la rentrée des cours pour les enfants en bas âge, comme l'explique Thierry Grimart, directeur des piscines d'Avignon. "Avant cette activité s'appelait les bébés nageurs, maintenant on appelle ça le jardin aquatique. La différence c'est que ça ne s'adresse pas à des enfants de 6 mois mais à des enfants âgés de 2 à 5 ans. On a mis ça en place car on avait un trou entre l'activité bébés nageurs et les écoles de natation qui démarrent à 5 ans." Cette activité sera proposée tous les mercredis après-midi dès la rentrée scolaire, et lors de ces cours, la température de l'eau sera un peu augmentée, elle passera de 27 degrés à 31. Concernant les tarifs, l'entrée en plein tarif est à 2,50 euros pour les avignonnais, 6 euros pour les non-Avignonnais. L'entrée est gratuite pour les moins de 3 ans et la carte annuelle coûte 160 euros. La piscine est ouverte du lundi au samedi de 12h à 19h.