La piscine municipale Aqualuna de Lunel ferme définitivement

La piscine Aqualuna de Lunel ferme définitivement à partir de ce vendredi 23 mars. - Mairie de Lunel Rideau pour la piscine municipale Aqualuna de Lunel (Hérault) : l'établissement est contraint de fermer définitivement ses portes à compter de ce vendredi 24 mars. Le bâtiment est trop vieux et la sécurité des usagers est compromise, selon un rapport d'expertise. La mairie cherche des solutions pour les scolaires et les associations qui l'utilisaient régulièrement. Un remboursement va être mis en place pour les clients qui ont un abonnement. Les agents municipaux qui travaillent sur site vont être réaffectés dans d'autres services. La piscine Aqualuna était ouverte depuis 1989 et avait donc 34 ans.