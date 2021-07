La piscine municipale de Quimper, une des plus chères du Finistère

À 6,20 euros l'entrée pour un adulte et 5,50 euros pour un enfant, c'est deux euros de plus que les piscines municipales de Brest et un euro de plus que celle de Concarneau. Alors de nombreuses familles y réfléchissent à deux fois avant d'aller à la piscine. "On hésitait entre plage et piscine", confie cette mère de deux enfants qui va jusqu'à Pont L'abbé pour payer moins cher.

Un prix justifié par les équipements

Daniel Le Bigot, vice-président de l'agglomération en charge du développement durable, admet que le prix d'entrée est "conséquent" mais justifié par les équipements de la piscine : "Aquarive propose des services que d'autres piscines n'ont pas : piscine à vague, toboggans, jacuzzis, accessibles à tous." D'autres piscines municipales, comme celle de Fouesnant, proposant ce type de service sont au même prix qu'Aquarive. Les habitants de l'agglomération de Quimper peuvent bénéficier d'abonnement aux tarifs préférentiels.