La piscine municipale de Sarlat fermée jusqu'au 25 juillet à cause de problèmes techniques

Malgré la chaleur attendue ce jeudi 22 juillet en Dordogne, il ne sera pas possible pour les habitants du secteur de Sarlat de se rafraîchir à la piscine municipale. Elle ferme à cause de problèmes techniques sur les filtres à partir de ce jeudi et ce jusqu'au dimanche 25 juillet. Les baigneurs pourront revenir ce dimanche à partir de 13 heures annonce la mairie dans un communiqué.