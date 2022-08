La piscine olympique de Châlons-en-Champagne ne rouvrira pas avant avril 2023

Il ne sera pas possible de piquer une tête dans la piscine olympique de Châlons-en-Champagne avant plusieurs mois. Elle sera finalement entièrement rénovée, ce qui nécessite plusieurs mois de travaux, qui vont durer "jusqu'en avril 2023", annonce ce vendredi Châlons Agglo.

Parmi les nombreux travaux évoqués, la réfection complète des plages et du bassin. Châlons Agglo précise que les "surfaces carrelées qui datent de la fin des années 90" vont être remplacées par des carrelages plus récents et "de meilleure qualité". L'objectif affiché est aussi d'augmenter la capacité d'accueil des associations et des établissements scolaires

Châlons Agglo estime que la période actuelle est idéale pour se lancer dans d'importants travaux, "du fait de la période pré-olympique et de la labellisation du lieu comme Centre de préparation aux Jeux Olympiques." Le coût global de la rénovation est estimé à 762 000€.