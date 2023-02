La piscine tant attendue au sud-ouest de Nantes va enfin voir le jour

Plus de 20 ans que les habitants de Bouaye et des environs attendent une piscine sur leur territoire. Mais jamais aucun projet n'a abouti. Les sept communes concernées (Bouaye, Brains, Le Pellerin, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Jean-de-Boiseau, La Montagne et Saint-Léger-les-Vignes) figurent parmi les plus petites de l'agglomération et elles n'ont pas les moyens financiers de réaliser seules un tel équipement.

Le sud-ouest de Nantes est la seule zone de l'agglomération (et même du département) dépourvue de piscine. Nantes Métropole déclare donc le projet "d'intérêt métropolitain". La présidente Johanna Rolland s'explique : "Ça veut dire qu'on considère que peu importe que nos enfants habitent à Nantes ou Saint-Léger-les-Vignes, ils doivent pouvoir apprendre à nager."

"Les sept communes en ont rêvé et la Métropole l'a fait"

Nantes Métropole prendra donc en charge la construction de la piscine, estimée à 10 millions d'euros, et assurera en partie l'exploitation. Les sept communes participeront aussi au coûts de fonctionnement, au prorata des créneaux utilisés par leurs écoles. Le projet doit être validé ce vendredi 10 février en conseil métropolitain mais, comme le dit François Brillaud de Laujardière, le maire du Pellerin, "les sept communes en ont rêvé et la Métropole l'a fait".

Tout sourire aussi, le maire de Bouaye, Jacques Garreau, a apporté un petit bonnet de bain pour fêter la nouvelle : "C'est pas grand chose un petit bonnet de bain mais on aimerait que tous les enfants de nos sept communes puissent le porter. On va patienter encore mais le bout du tunnel arrive pour 2028 et c'est une vraie satisfaction."

Premières brasses attendues en 2027 ou 2028

Les sept communes, au sud-ouest, de Nantes vont ainsi se conformer à l'obligation fixée par l'Education nationale, qui est de savoir nager avant la fin de la 6ème. Le maire de La Montagne et professeur d'EPS, Fabien Gracia, cette compétence à acquérir est fondamentale pour "prévenir les noyades mais permettre aussi aux enfants d'avoir des activités sociales, comme la voile, le kayak, le paddle ou, beaucoup plus banal, la baignade."

Jusqu'ici, certaines des communes installent l'été un bassin mobile pour apprendre à nager aux enfants. Mais rien ne vaut une piscine en dur. Celle qui s'implantera à Bouaye, près du parc de la Mévellière, comptera un bassin de 25 mètres sur 6 lignes d'eau et un petit bassin d'apprentissage. Les premières brasses dans cette piscine à vocation de nage (et donc sans espace ludique) sont attendues en 2027 ou 2028.