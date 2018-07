Fermée depuis le 21 décembre dernier à cause des travaux du bus à haut niveau de service sur la rue Alexandre Dumas, la piscine Vallerey d'Amiens construite il y a 44 ans ne sera pas remise en service. La sécurité n'est pas assurée selon Amiens Métropole.

La Piscine Vallerey ne rouvrira pas comme cela était initialement prévu. L'équipement inauguré le 1er août 1974 devait être remis en service une fois les travaux de la rue Alexandre Dumas terminé et le temps que le futur centre aquatique d'Amiens ouvre ses portes en juillet 2019. Mais sa remise en service est impossible : les conditions de sécurité de la piscine ne sont pas remplies pour le président d'Amiens métropole, Alain Gest qui a annoncé ce vendredi sa décision.

Au moins 150 000 euros de travaux nécessaires

Les suspensions qui maintiennent le faux-plafond de la piscine installé juste au dessus des bassins sont rouillées. Certaines sont même détachées et ne tiennent plus rien. Les premiers devis estiment à 150 000 euros le démontage seulement du faux-plafond. "Un investissement de l'argent public" inutile considère Guillaume Duflot, le vice président en charge des sports à l'agglomération d'Amiens qui rappelle que la piscine Vallerey est destinée à être détruite dans un an, dès l'ouverture de l'Aquapôle voisin.

Il y eu négligence

Le président d'Amiens Métropole, Alain Gest accuse la précédente municipalité socialiste ( en poste jusqu'en mars 2014) de négligence. "Les équipements sportifs n'ont pas été entretenus. Aucun investissement n'a été réalisé" . Il y a clairement aujourd'hui un "risque pour la sécurité du public", ce qui aurait "pu être évité" s'énerve Alain Gest qui évoque, médusé, les sous-sols de la piscine. Des étais rouillés installés il y a sept ans maintiennent toujours les pourtours des bassins décrit le président d'Amiens Métropole.

Les services d'Amiens Métropole doivent se réunir dans le courant de la semaine prochaine pour étudier la déconstruction de la piscine Vallerey. Le gymnase et les vestiaires seront en revanche conservés.