La piste cyclable du Prado à Marseille: 6 petits jours et puis s’en va

La « Corona piste » ainsi surnommée car mise en place à l'occasion du déconfinement, a vu son espérance de vie limitée. Cette nouvelle voie dédiée aux cyclistes et matérialisée par une ligne jaune et récemment des plots, avait pris la place d'une des deux voies de circulation routière sur l'avenue du Prado. Finalisée la semaine dernière par les services de la Métropole, à grands coups de plots vissés et de marquage au sol, elle a été « démontée » dans la nuit de lundi à mardi.

"Les expérimentations c’est fait pour tester, quand ça ne fonctionne pas, on ne garde pas" - Yves Moraine, maire des 6e et 8e arrdt

Une décision que la Métropole Aix Marseille Provence justifie par le fait que "_les aménagements cyclables expérimentaux du Prado" sont "peu concluants" et n’ont pas trouvé leur public »_, contrairement à l'expérimentation sur la Canebière. " Les usagers du vélo et les associations ne décolèrent pas et pointent du doigt les pressions exercées sur Martine Vassal, Présidente de la Métropole et par ailleurs candidate (LR) aux municipales à Marseille, et ce à un mois du second tour des élections. "Absolument pas" répond Martine Vassal "je n'ai pas voulu prendre de risques, je fais du vélo moi même, j'ai emprunté cette voie aux heures de circulation et j'ai trouvé qu'elle était effectivement extrêmement dangereuse". Martine Vassal qui précise que la piste mise en place sur la Canebière s’avère elle particulièrement concluante. Les collectifs d'usagers du vélo appellent à un rassemblement de protestation ce jeudi à 18h30, au Rond Point du Prado (8e).