Les travaux ont commencé depuis le 9 juillet sur la piste d'athlétisme du parc des sports de l'Etivallière à Saint-Etienne. Ils vont durer jusqu'en octobre prochain, pour mettre la piste aux normes nationales et internationales. Un plus pour le club d'athlétisme stéphanois, Coquelicot 42.

Saint-Étienne, France

La piste avait besoin d'un coup de neuf. Vieux de quelques 17 années, l'anneau de course d'athlétisme est en pleine rénovation depuis le début du mois de juillet. Les travaux sont importants et s'étendent sur presque 7000 mètres carrés. Toute la piste a été arrachée, et des travaux de terrassement sont en cours. C'est aussi tout le réseau électrique et de drainage qui est complètement refait dans le cadre de ses travaux. "Après s'être occupé de l'ossature intérieur de la piste, on va réaliser les abords extérieurs. L'entreprise en charge des revêtements viendra refaire l'enrobé sur tout l'anneau, et ensuite le revêtement rouge sur la piste", explique Jocelyn Coulé, le conducteur des travaux en charge de la réalisation de la piste.

Pouvoir accueillir des compétitions nationales

Des grands travaux, qui sont autant nécessaires que bénéfiques pour le club d'athlétisme stéphanois, Coquelicot 42. La nouvelle piste va permettre d'offrir aux athlètes ligériens un bon outil de travail, mais aussi de bien préparer les événements de l'année. Les championnats de France élites, une grande compétition nationale, va se dérouler à Saint-Etienne en juillet 2019. "Cette piste est une nécessité pour accueillir ce genre d’événement puisqu'on aura tous les internationaux de l'équipe de France", détaille Pierre Gardet, le président de Coquelicot 42. La piste sera ainsi aux normes de la fédération d'athlétisme et il sera possible d'homologuer toutes les performances des compétitions organisées à Saint-Etienne.

A la fin des travaux, la piste stéphanoise pourra obtenir un agrément international. Elle pourra aussi se classer parmi les 12 meilleures pistes de France, et elle sera la seule de cette renommée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La rentrée du club Coquelicot 42 organisée ailleurs

Mais les travaux de la piste ne seront pas terminés pour la rentrée du club. Le club d'athlétisme stéphanois a déjà anticipé l'organisation de la rentrée : "C'était programmé puisqu'on savait qu'il y aurait quatre mois de chantier. Pour la rentrée, on travaille depuis quelques mois avec les services de la Ville de Saint-Etienne pour avoir des structures", annonce le président du club Coquelicot 42. Les jeunes pourront s'entraîner du côté de la Terrasse et de Grouchy, mais aussi sur la piste du puit de la Loire. Des partenariats ont aussi été évoqué avec les clubs d'athlétisme voisins, comme celui d'Andrézieux.

Le chantier va durer jusqu'en octobre prochain. Son coût est évalué à 800 000 euros et il est porté à la fois par la métropole de Saint-Etienne, le département de la Loire, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère des sports.