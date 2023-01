La piste de luge à la station du Mont Serein est ouverte !

A vos luges, prêt, partez ! Plusieurs familles ont profité du beau temps ce dimanche pour aller faire de la luge à la station du Mont-Serein, en haut du Mont-Ventoux. Avec un grand ciel bleu dégagé, un beau soleil et surtout sans Mistral, les conditions étaient idéales.

Pour certains enfants, c'était une première. A trois ans, Eva découvre la luge et la neige pour la première fois de sa vie. Toute emmitouflée dans sa combinaison de ski, elle balbutie : "J'adore la neige."

Des conditions météo qui ravissent aussi Quentin, il a cinq ans et se concentre bien sur sa conduite quand il dévale la piste avec sa luge rouge. "Avec mon cousin on va très haut et quand on descend, parfois, il y a des petites bosses et ça nous fait sauter !"

Et la benjamine de la journée, c'est sans doute la petite Liséa. Agée de neuf mois et demi, elle a fait son premier tour en luge, pour le plus grand bonheur de sa maman, Lucile. "Baptême de luge réussi, elle est trop contente !"

Notez que la piste de luge est ouverte de 10h à 16h30 au Mont-Serein les samedis et dimanches.