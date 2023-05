La piste du suicide privilégiée après la mort de Michel Cordes, comédien emblématique de "Plus belle la vie"

Après le décès par arme à feu de Michel Cordes vendredi , la piste du suicide est privilégiée, selon le parquet de Montpellier. Le comédien de 77 ans qui incarnait un des personnages principaux de la série "Plus belle la vie" a été retrouvé mort vendredi après-midi à son domicile de Grabels, au nord de Montpellier, dans l'Hérault.

"En l'état des informations dont nous disposons, M. Cordes se serait volontairement donné la mort par arme à feu", a expliqué Jean-Christophe Tixier, vice-procureur. Une autopsie aura lieu en début de semaine.

Emmanuel Macron salue la mémoire d'un "comédien de coeur"

Michel Cordes, après une longue carrière au théâtre, a incarné pendant 18 ans sur le petit écran Roland Marci, le patron du café Le Mistral dans la série culte tournée à Marseille et qui s'est arrêtée fin 2022. Dans un communiqué samedi soir, le président Emmanuel Macron a salué "la mémoire d'un comédien de coeur qui marqua l'histoire de notre télévision populaire".

Des acteurs de "Plus Belle la Vie" ont également réagi ce samedi et ont fait part de leur tristesse et de leur incompréhension, comme Jérôme Bertin : "Adieu mon cher, mon tendre Michel, faux bougon et vrai gentil. Rigole en paix". Autre acteur de la série, Pierre Martot estime pour sa part que Michel Cordes était "l'incarnation vivante de quelque chose de très profond dans ce pays - c'est pour cette raison que les gens (l)'ont tellement aimé".