La place Châteauneuf à Tours s'est refait une beauté

La place Châteauneuf dévoile son nouveau visage, où la verdure remplace les voitures. Pour les commerçants c'est un changement plutôt positif, et la maire de Tours compte rendre piétonnier, dans les prochaines années, la place du monstre.

Après quatre mois de travaux, la place Châteauneuf ravie piétons et commerçants. Plutôt élégante avec ses bancs entourés de verdure, elle sera, espèrent les commerçants des alentours, un plus. C'est donc cinquante places de stationnement qui disparaissent mais pour Yves Massot, adjoint au Maire de Tours, il reste de la place dans les parkings des Halles et Anatole France, pour le même prix de stationnement.

"On élargit la piétonnisation"

Les bancs ont désormais remplacés les voitures. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

D'ici deux ans, c'est la place du Monstre qui devrait voir les voitures en stationnement disparaître, si les travaux sont validés par la commission, rappelle prudent, Yves Massot. En attendant, les travaux vont continuer sur le pont Mirabeau, et débuter courant 2018 à la place Coty.

On a envie d'y revenir. Les gens flânent et se plaisent en terrasse - Les commerçants de la Place Châteauneuf

Le réaménagement de la place Châteauneuf a coûté 1,2 millions d'euros.