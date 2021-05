La place des Capucins bientôt piétonnisée ?

"Dédier cette place un peu plus aux piétons et moins aux voitures" c'est l'objectif de ce projet présenté par Olivier Cazaux, le maire adjoint Bordeaux Sud. Depuis jeudi matin, des blocs en béton barrent les voies centrales. Seules les routes latérales restent accessibles à la circulation.

Le projet n'est pas encore acté, mais il est bien sûr la table. Olivier Cazaux souhaite rendre cette place plus vivante et lui consacrer plus d'espaces pour la nature. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura sur cette place. L'adjoint au maire a confié que certains habitants du quartier pensent à une aire de jeux ou même un terrain de pétanque. En tout cas, cette place sera festive "moi je vois bien des concerts ou même des expositions" a assuré Monsieur Cazaux. Du côté des commerçants, l'idée de rendre cette espace piéton est très bien accueillis.

les voies centrales de la place des capucins sont inaccessibles depuis jeudi matin © Radio France - Emilie Gebleux

Fabio, gérant du Boccaccia, l'idée est bonne et il espère qu'il pourra même agrandir sa terrasse pour "pouvoir boire un café face au marché des Capucins". Au bout de la rue, "Chez poulette" même discours pour le patron de l'établissement. Lui imagine bien un terrain de pétanque sur cette place : "ça permettra de créer un lieu de rencontre entre les plus âgés et les plus jeunes. Ça sera convivial". Mais lui, ce qui l'intéresse dans ce projet, c'est que d'après lui, "ça réglera certains problèmes de sécurité dans le quartier."

Pour l'instant le projet n'est pas acté. Il faudra attendre l'officialisation de la mairie avant le début des travaux.