"La place des harceleurs sexuels n'est pas à l'université" : pétition contre le retour d'un professeur à l'UHA

Il y a un an, Bertrand Pauvert a été condamné à 6 mois de prison et un an d'interdiction d'enseigner, pour harcèlement sexuel sur un étudiant.

C'est une histoire sans fin. En juillet 2022, le professeur de droit public à l'Université de Haute-Alsace (UHA) Bertrand Pauvert était condamné à douze mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel . Dix étudiantes et cinq étudiants lui reprochaient des propos à caractère sexuel, sexiste et dénigrant entre 2018 et 2021.

Il avait ensuite fait appel et été relaxé par la Cour d'appel sauf pour un des faits , pour lequel il a finalement été condamné à 6 mois de prison avec sursis et un an d'inégibilité et d'interdiction d'exercer. Cette peine étant dépassée, il a informé l'université de Haute-Alsace (UHA) de son souhait de revenir y enseigner. C'est "impensable" pour un certain nombre d'étudiants qui, pour protester contre son éventuel retour, ont lancé une pétition .

"C'est un affront aux victimes" selon un syndicat étudiant

Ce retour probable de l'enseignant n'est pas acceptable pour Manon Denizot, la présidente du syndicat étudiant de la Communauté Solidaire des Terres de l'Est (CSTE) : "Pour nous c'est à la fois un affront aux victimes qui ont osé témoigner mais aussi à toutes les autres, qui sont restées silencieuses toutes ces années. C'est problématique pour beaucoup de personnes, notamment les nouveaux et nouvelles, qui sont effrayés à l'idée de l'avoir en cours, aux vues de tous les articles et témoignages qu'il y a eu à son sujet", explique-t-elle.

Les remarques "régulières" de ce professeur installent un climat "de peur et d'humiliation" pendant ses cours en amphithéâtre mais aussi en Travaux Dirigés (TD), et ce, depuis des années, rappelle la présidente du syndicat étudiant : "Il sous-entend s'être fait sucer entre midi et deux, il a fait mimer une sodomie à un étudiant sur une estrade, devant un amphithéâtre complet, c'est des dégradations, humiliations qui ont poussé des personnes à ne plus venir en cours et à faire des crises d'angoisses à l'idée d'y aller".

Une pétition et un blocage prévu

La pétition des étudiants, qui récoltait déjà près de 500 signatures le 4 octobre , au lendemain de son lancement, relate d'autres propos qui lui sont reprochés par des étudiants. Intitulée "tolérance zéro pour les harceleurs sexuels à l'Université", la pétition relaie également l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar en date du 6 septembre 2023. Si cela ne suffit pas, les étudiants sont prêts à faire un blocage : "Nous allons matériellement l'empêcher à franchir les portes du Campus Fonderie, où il avait l'habitude de donner ses cours".

Les étudiants n'espèrent qu'une chose : que le conseil disciplinaire qui attend Bertrand Pauvert, fin octobre, statue sa révocation complète, selon Manon Denizot : "nos actions ont pour vocation de rappeler à Monsieur Pauvert lui-même que les étudiants et étudiantes ne veulent pas de lui, mais on entend aussi faire passer un message à toutes les personnes de cette commission disciplinaire, leur faire comprendre qu'un prof condamné pour harcèlement sexuel n'a pas sa place devant des étudiants et étudiantes".

L'université comprend les étudiants et "applique le droit"

Sur ce sujet, la position de l'Université de Haute-Alsace est "simple", selon Maître François Gerber, l'avocat de l'établissement qui s'est porté partie civile lors du procès de Bertrand Pauvert : "Elle avait pensé que Monsieur Pauvert, par discrétion et peut-être par respect également au regard des étudiants fortement traumatisés par son comportement, aurait profité du temps de réflexion mis à sa disposition pour travailler sur un autre projet de poste que celui de l'Université de Mulhouse". L'Université déclare "appliquer le droit".

Dans ce type de réintégration, le Président de l'Université doit "consulter" l'ancien département de Bertrand Pauvert, puis éventuellement d'autres départements si celui-ci n'accepte pas de le réintégrer. L'avocat de l'UHA, Maître François Gerber, rappelle également qu'une procédure disciplinaire est toujours en cours contre lui et "devrait intervenir dans le courant du mois d'octobre ou de novembre". Il assure également avoir vu passer une lettre d'un syndicat, ainsi qu'un courrier signé par une petite trentaine d'anciens collègues du professeur de droit public, qui déclarent ne pas souhaiter son retour.