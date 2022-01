La place du Grand-Marché de Tours entièrement piétonne, "c'est important qu'elle ait de la gueule"

La mairie de Tours a dévoilé ce mercredi le projet de réaménagement de la place du Grand-Marché, qui sera entièrement piétonnisée jusqu'à la place Châteauneuf à partir de l'été 2022. Des bornes seront installées pour restreindre l'accès aux voitures et la place sera davantage végétalisée.

Après plusieurs mois de co-concertation menée avec une soixantaine de personnes (riverains, commerçants, associations, élus…), la ville de Tours a présenté ce mercredi le réaménagement de la place du Grand-Marché, ou "place du monstre", son grand projet pour 2022. Une place qui sera entièrement piétonnisée, de la rue Bretonneau jusqu'à la place Châteauneuf, ce qui implique l'installation de bornes pour restreindre l'accès aux véhicules (voir schéma ci-dessous).

Des bornes amovibles (croix jaunes) seront installées pour restreindre l'accès à la place du Grand-Marché - Mairie de Tours

"L'idée est de faire aussi bien que la place Châteauneuf" résume Cathy Savourey, élue en charge de l'urbanisme. La place du Grand-Marché fera donc la part belle aux piétons et aux vélos avec des trottoirs plus larges et une piste cyclable en double-sens qui se prolongera rue Bretonneau.

Le sol sera nivelé de manière à unifier l'ensemble de l'espace, le mail central sera davantage végétalisé avec des arbustes et des massifs de fleurs (trois des douze sophoras seront néanmoins coupés car malades), et des bancs y seront installés. Une fontaine à eau verra également le jour. "Ca me plaît beaucoup, ça végétalise le quartier" dit Philippe, un riverain, "c'est quand même une place emblématique de Tours, c'est important qu'elle ait de la gueule."

Plan de coupe de la future place du Grand-Marché - Mairie de Tours

"Pour nous, restaurant et bar, c'est mieux car je trouve que les voitures sont problématiques" juge Jacob, cafetier au bar Le Tourangeau. "C'est quand même désagréable d'avoir les gaz des pots d'échappement quand on déjeune en terrasse… d'autant qu'il y a des gens qui roulent comme des dingues. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Après pour les autres commerces comme le bureau de tabac, où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent pour faire leurs emplettes, c'est sûr que ce sera un peu compliqué."

En effet certains commerçants semblent plus sceptiques sur la piétonnisation de la place, s'inquiétant d'une perte de visibilité et de clientèle. Pour les rassurer, les élus vont faire du porte à porte ce samedi. L'adjoint délégué au commerce Iman Manzari précise également que les automobilistes pourront actionner les bornes en cas de commande "express" à la boulangerie, la pharmacie ou au bureau de tabac. Des places de stationnement seront donc aménagées.

Les travaux débuteront le 24 janvier. Les terrasses pourront ouvrir au printemps et la fin des travaux est prévue pour la mi-juillet. Le coût de ce réaménagement est de 1,8 millions d'euros, entièrement financé par Tours Métropole.