La place du Pin n'est plus que le "petit Marais" niçois.

C'est ce mardi 17 mai la journée mondiale de lutte contre les "LGBT phobies". L'occasion d'aller mesurer, sur le terrain, ce qui parfois fonctionne et apparait positif pour une question sociétale restant très sensible. Alors direction la place du Pin à Nice.

Le quartier a changé. Plusieurs fois ! Le dernier changement en date est l'arrivée d'une certaine mixité sociale. Terminé le "petit Marais" niçois. "Il n'y a plus vraiment de commerce tenu par des gays, explique Valérie, la pharmacienne du quartier. Il y a encore un ou deux établissements emblématiques, mais les autres ont été vendus". Il faut dire qu'au prix de l'immobilier dans le quartier, vendre était tentant.

Mais est-ce que ca veut dire que la place du Pin a perdu son identité LGBT ?

Une peinture au sol arc-en-ciel nous dit le contraire. "La communauté homosexuelle est encore là, avoue Pino Zgrablich, expert immobilier. Mais elle n'est plus la seule à habiter et à fréquenter le quartier. Désormais, ce sont les bobos qui viennent acheter des appartements. Il faut dire que l'endroit est super, bien placé et vivant". La place du Pin est aussi en quelques années devenu un lieu de fêtes et de soirées tardives dans les restos et bars qui ouvrent un peu partout. Un lieu fréquenté par des jeunes et moins jeunes venant de toute la ville.

"le quartier connait désormais une deuxième transformation"

Anciens pensionnaires et nouveaux arrivants se côtoient alors dans une bonne ambiance. "C'est vrai que le quartier, rénové il y a 15 ans par des homosexuels au fort pouvoir d'achat connait désormais une deuxième transformation, explique Armelle, qui tient une agence d'aménagement d'intérieur et extérieur depuis 20 ans. Désormais, c'est l'exemple d'une bonne mixité qui casse l'idée désagréable d'un ghetto; image qu'on a trop voulu donner à la place du Pin. Tout le monde se fréquente, se parle, vit ensemble et ca se passe bien." Alors peut-on dire que nous sommes en présence d'un laboratoire sociétal démontrant que la communauté gay et lesbienne est en train de se diluer dans la société ? L'affirmer est peut-être un peu tôt mais force est de reconnaître que le quartier démontre, qu'à cette échelle, c'est possible.