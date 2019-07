EN PHOTOS | La place Gambetta inaugurée à Châteauroux après plus d'un an de travaux

Châteauroux, France

Entamés en avril 2018, les travaux de l'aménagement de la place Gambetta sont terminés. Ce samedi 13 juillet, le maire de Châteauroux a officiellement inauguré ce nouvel espace, en présence de très nombreux castelroussins. Les habitants se sont montrés très enthousiastes. "Avant, on venait juste pour se garer et ensuite on allait ailleurs. Maintenant, on va vraiment pouvoir déambuler, marcher, se balader. Ça va être sympa", confient de nombreux habitants.

La plaque a été dévoilée en ouverture de la cérémonie d'inauguration de la place Gambetta © Radio France - Jérôme Collin

Continuer à dynamiser le centre-ville

Le pari qui est fait est celui de donner un espace de vie supplémentaire en plein cœur de Châteauroux. Des arbres ont été plantés, une fontaine permettant aux enfants de jouer a été installée, et un kiosque accueille une enseigne de restauration rapide et de café. Les enfants se sont très vite appropriés la fontaine. Leurs parents aussi. "On va pouvoir se balader en famille", sourit Christine.