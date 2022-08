La plage d'Omaha Beach, star des réseaux sociaux

Porto-Vecchio, La Baule, Biarritz ? Non, la plage la plus instagrammée de France est celle d'Omaha Beach selon Likibu.com qui a établi le classement des 30 plages françaises qui font le plus parler d'elles. Anecdotique ? Pas vraiment tant les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle important.

Omaha Beach, star d'Instagram ! Plus de 142 000 publications ont contenu le hashtag #omahabeach entre le 16 et le 22 août, contre 86 000 "seulement" par la plage de la côte des Basques à Biarritz et 82 000 pour celle de Santa Giulia à Porto-Vecchio en Corse. Autant dire que la première place ne souffre d'aucune contestation malgré la prestigieuse concurrence... Un succès dont se félicite Raïssa Bosteau, référente du secteur d'Omaha pour l'Office de tourisme d'Isigny-Omaha : "c'est quand même un peu une surprise de se trouver aux côtés de communes aussi prestigieuses et en même temps pas tellement car en, travaillant ici on se rend compte que cette plage est juste magnifique. C'est aussi une grande fierté car les réseaux sociaux ont une place de plus en plus importante et être aussi présent sur Instagram nous permet de mettre en avant notre territoire à travers de jolies photos qu'elles soient prises par des locaux ou par les touristes."

Le monument commémoratif Les Braves au coeur de nombreuses photos

Ce lieu est évidemment bien plus qu'une plage mais une part de notre histoire, ce que rappelle le monument commémoratif Les Braves qui, au départ, devait être éphémère et est aujourd'hui au coeur de nombreuses photos. Autre atout, Omaha Beach est aussi surplombée par le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, haut-lieu du tourisme normand.

Omaha Beach n'est pas la seule plage normande présente dans le Top 10 dressé par Likibu.com : une autre plage considérée comme un haut-lieu du Débarquement, Utah Beach dans la Manche, arrive en 6ème position et Deauville décroche une belle 9ème place.