PHOTOS - La plage des Catalans à Marseille va changer de visage et vous pouvez participer à sa transformation

La ville de Marseille annonce le réaménagement de la plage des Catalans d'ici 2025. Le but est de gagner de l'espace et d'y apporter de la fraîcheur tout en tenant compte des aléas du climat. Une vaste consultation publique est lancée à partir de ce mercredi.

Quelle plage des Catalans à Marseille vous souhaiteriez avoir ? Comment imaginez-vous la future plage et ses aménagements ? Vous pouvez dès ce mercredi participer à la consultation publique lancée par la ville pour la transformation de ce lieu emblématique de Marseille. D'ici 2025, la plage sera différente, plus moderne, plus végétale, plus grande, plus fraîche. C'est une des promesses de la municipalité.

Le but est d'améliorer l'accueil des baigneurs et des promeneurs sur la plage. - Ville de Marseille

La Ville promet d'augmenter l'espace offert à la baignade de 1.700 mètres carrés grâce au déplacement des terrains de beach volley, la création de deux nouvelles places publiques et la mise en place d'un nouvel accès à la baignade pour permettre à tous les publics d'accéder à la mer.

Les douches mobiles actuelles seront totalement transformées. - Ville de Marseille

Et vous pouvez donc participer à la consultation publique à parti de ce mercredi jusqu'au 9 juillet sur la rénovation de la plage et ses abords, le développement des nouveaux service et l'amélioration de l'accessibilité à la plage pour toutes et tous. Un "cabanon de la participation" pour s'informer sera ouvert à partir du mercredi 22 juillet de 15h à 17h30, le jeudi de 8h30 à 11h, le vendredi de 18h à 20h30 et le samedi de 10h à 12h30 et 16h à 18h30. Ensuite une première réunion publique aura lieu mi-novembre pour présenter le projet finalisé.

Les travaux devraient débuter fin 2024 - début 2025.

