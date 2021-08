La plage des Catalans à Marseille affiche souvent complet en plein été, avec son lot de nuisances

C'est l'une des plages les plus prisées de Marseille : les Catalans, plage ouverte jusqu'à 22h en semaine, et toute la nuit le samedi soir. Cette plage du centre-ville de Marseille attire un monde fou en journée.

"L'ensemble des plages marseillaises a vu déferler l'an dernier, trois millions et demi de baigneurs, soit une hausse de 63% comparé à 2019." (chiffres police, septembre 2020)

Après une année 2020 record en terme de fréquentation, 2021 ne devrait pas être marquée par une baisse de fréquentation. "Certains après midi, il est même impossible de poser sa serviette sur le sable", témoignent ce mardi des habitués qui pour certains demandent un quota de visiteurs : "Quand les serviettes se touchent, c'est trop ! C'est OK Corral l'après-midi !".

Ils sont nombreux également à dénoncer une augmentation des incivilités, saletés, insultes, agressions, vols, etc. "Si vous ne surveillez pas vos vêtements, vous revenez et vous n'avez plus de vêtements. Ils vous insultent..."

Après quelques minutes de présence sur la plage, un baigneur interpelle un policier présent sur place pour se plaindre d'un groupe de jeunes installé à ses côtés : "Ils fument des joints, ils boivent de l'alcool depuis huit heures du matin, on va les voir gentiment (...) va te casser les c-----s et tout ce qui va avec ! ". L'intervention des policiers sera rapide et expéditive et les jeunes quitteront la plage.

La plage des Catalans est désormais ouverte toute la nuit le week-end (dans la nuit du samedi au dimanche), ce qui aussi est un grand bol de liberté pour les adeptes du bain de minuit, mais avec des nuisances sonores pour les riverains.