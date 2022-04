Grand nettoyage anti-tags à La Plaine, avant le retour du marché

Depuis ce mercredi, une dizaine d'agents sont mobilisés pour nettoyer et enlever les graffitis qui couvrent la place Jean-Jaurès à Marseille. Un long travail d'une semaine minimum avant que La Plaine n'accueille le retour de son traditionnel marché, absent depuis plus de trois ans.

Trois ans et sept mois qu'il n'y avait plus eu de marché sur La Plaine à Marseille. Après plusieurs péripéties, le 3 mai, les étals devraient à nouveau investir le sol de la place Jean-Jaurès. Depuis un an et la fin des travaux, les Marseillais peuvent s'y installer avec du mobilier urbain flambant neuf et un le nouveau parc pour les enfants.

Mais très vite, l'espace a été recouvert de graffitis en tous genres. Des dégradations pendant le carnaval de La Plaine ont aggravé la situation. La municipalité et la Métropole Aix-Marseille ont alors décidé de mettre en place une grande opération de nettoyage.

Une semaine de nettoyage intensif

Pour enlever tous ces tags, une dizaine d'agents sont mobilisés depuis ce lundi 18 avril et jusqu'à la fin de la semaine. Armés de nettoyeurs à haute pression, de raclettes métalliques et de peinture, les agents s'acharnent méticuleusement. Mais il faut surtout beaucoup d'huile de coude, comme l'explique Oussama : " Je ne vous dis pas la galère. Mais quand vous revenez et que vous revoyez les tags, ça devient une fatigue morale en plus."

Pour Sylvie, une habitante du quartier, c'est une bonne chose, car elle en a assez d'emmener ses petites filles jouer dans la saleté : " Qu'on nettoie les tags j'en suis ravie, tout de suite, cette place fait très très sale, c'est dommage."

"C'est bien mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est refaire le tableau propre pour qu'ils recommencent à taguer." - Guy, habitant du quartier

Les bancs, les lampadaires, tout est recouvert de tags. Mais pour Guy, nettoyer, ça ne sert pas à grand-chose : " C'est bien mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est refaire le tableau propre pour qu'ils recommencent à taguer." Pour Morgane, une autre habitante de La Plaine, les tags font au contraire partie de l'âme du quartier : "Le quartier leur appartient un peu, et nous ça ne nous dérange pas au contraire, c'est le quartier des artistes ici."

Un budget de 12.500 euros

L’objectif pour les élus, c'est de faire un « nettoyage intégral après le passage du Carnaval de la Plaine et avant le retour des forains ». Le coût de l'opération est de 12.500 euros pour la Ville en charge du nettoyage du mobilier urbain. La Métropole s'occupe du nettoyage des kiosques, des sorties de parking, des toilettes et des sols.

Christine Juste, conseillère à la Métropole Aix-Marseille, ajoute que tout le système de propreté a été repensé. Pour réduire les déchets à la base, les forains ne pourront plus distribués de sacs plastique lors du marché. De plus, des toilettes publiques seront ajoutées sur la place.

Pour essayer d'endiguer ce problème des tags, tout en gardant l'âme du quartier, les élus réfléchissent à une autre solution : donner la possibilité à des artistes de réaliser des fresques d'art urbain.