La Plaine : la place nouvelle version est livrée ce jeudi à Marseille

Après plus de deux ans de travaux, la Soleam livre les aménagements de la place Jean Jaurès ce jeudi 6 mai à la Métropole Aix-Marseille-Provence. C'est "une étape importante pour le quartier de la Plaine", écrit le président de la Soleam Lionel Royer-Perreaut, également maire LR des 9/10 à Marseille et conseiller départemental.

Zones piétonnes et aires de jeux

La Plaine, nouvelle version, aura des allées plus grandes et des zones piétonnes sur les rives Est et Ouest. La circulation autour de cette place emblématique de Marseille a été modifiée et revue à la baisse, avec le remplacement de la circulation en « anneau » autour de la place par une circulation en « pétales » sur les rues adjacentes. Une voie principale Nord/Sud est créée dans la continuité de la rue Saint-Savournin.

Plus de 600 mètres carrés d'aires de jeux pour enfants occupent le centre de la place.

Ces travaux de requalification de la place, estimés à 20 millions d'euros, ont fait face à une forte contestation de certains habitants, excédés par la lenteur des travaux ou par la disparition de l'aspect populaire de la Plaine. Le secteur a été le théâtre de violents heurts entre forces de l'ordre et opposants au projet, avant que la crise sanitaire ne ralentisse encore les travaux.

La Ville de Marseille dénonce "un manque de concertation"

De son côté, la ville de Marseille dénonce ce mercredi soir une "absence de concertation" de la part de la Métropole. Dans une lettre adressée à la présidente de la Métropole Martine Vassal, la Ville (par la voix de Mathilde Chaboche, adjointe en charge de l’urbanisme et des Maires de secteurs Sophie Camard, Didier Jau et Pierre Benarroche) affirme avoir fait plusieurs propositions à la Métropole, "sur divers aménagements, sur la sécurisation des jeux d’enfants, sur le manque de fontaines, sur l’accessibilité de tous les publics ou encore sur la nécessité d’un plan de gestion des déchets spécifique à la place", avant d'affirmer que ces courriers sont restés sans réponse.