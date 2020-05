La plaisance à nouveau autorisée dans 21 communes finistèriennes

La décision était attendue des passionnés de navigation. La Préfecture du Finistère publie ce mercredi soir la liste des commune dans lesquelles la reprise des activités de plaisance est possible. On trouve par exemple les communes de Locquirec, Morlaix, Plougasnou. Ou encore le Port de Porsguen à Plouescat, le Vieux port et le port du Bloscon à Roscoff ou encore le Port de Pempoul à Saint-Pol-de-Léon.

Plaisance autorisée également à la Marina et le Port du Moulin Blanc de Brest, à Plouguerneau et dans les ports de Morgat et du Fret à Crozon.

La Préfecture délivre également des autorisations à Audierne, Cléden-Cap-Sizun, Concarneau, Douarnenez, sur l'Ile de Sein et à L'ile Tudy.

Penmarc'h est également concerné (avec les port de Kerity, St-Guénolé, et St-Pierre), tout comme le Guilvinec. C'est également le cas à Plobannalec-Lesconil, Plouhinec, Treffiagat ou encore Trégunc.

Une liste qui sera complétée dans les prochains jours.

Un appel à la responsabilité

Cette autorisation s'accompagne d'un appel à la responsabilité des plaisanciers, en leur demandant de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Par ailleurs, les marins sont invités à regagner la terre à l'endroit où ils sont partis, et à naviguer en solo ou avec les seuls membres de leur famille.