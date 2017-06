La planète rassemblée à Vinexpo Bordeaux : Hong Kong joue la carte de la gastronomie

Hong Kong est la deuxième destination d'exportation des vins de Bordeaux en valeur. Au-delà des liens économiques, l'ex-colonie britannique rétrocédée à la Chine il y a 20 ans est présente en force à Vinexpo pour mettre en avant son potentiel touristique et gastronomique.

Depuis dimanche et jusqu'à mercredi, Bordeaux est la capitale mondiale du vin en accueillant les producteurs de la planète entière à Vinexpo au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Chaque pays présente ses meilleurs cépages aux quelques 45.000 professionnels qui se massent dans les allées durant ces quatre jours. Difficile de sortir du lot pour les différents pays. Pour y parvenir, Hong Kong a mis les petits plats dans les grands. Au sens propre de l'expression. Habitué désormais des rendez-vous bordelais puisqu’il est présent depuis plusieurs années à Bordeaux Fête le Vin ou à Vinexpo, l'Office de tourisme de Hong Kong a installé un véritable restaurant éphémère au sein du salon, sur les bords du lac.

Après le commerce, développer le tourisme

"Nous avons fait venir nos chefs étoilés de Hong Kong, explique Solange Johnston, la directrice de l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris, ainsi qu'un chef bordelais Jérôme Billot pour faire découvrir aux visiteurs de Vinexpo l'authentique gastronomie de Hong Kong. C'est la capitale asiatique de la distribution de vin et nous voulons également faire savoir que c'est une capitale gastronomique. Nous voulons donner envie aux Français de venir découvrir Hong Kong". Aux fourneaux, le chef étoilé Mak propose une sélection de "dim sum" spécialité de Hong Kong. Le chef Yip est, lui, étoilé Michelin depuis quatre ans à Hong Kong et Macao. Il propose des recettes typiquement cantonaises. Le tout est coordonné par Jérôme Billot, le chef du restaurant bordelais Dan rue du Cancera et du bar à dim sum Madame Pang rue de la Devise. Il a vécu pendant plusieurs années en Asie et sa cuisine en est fortement imprégnée.

Solange Johnston : Hong Kong est la capitale asiatique de la distribution de vin mais aussi une capitale gastronomique" Copier

Les exportateurs de vin et les négociants connaissent bien l'ancienne colonie britannique. Le vin s'y est démocratisé et de nombreux Hongkongais ont pris l'habitude d'aller boire un verre en sortant du travail. La Région administrative spéciale, rattachée à la Chine depuis 20 ans, constitue la 7ème destination d'exportation de vins de Bordeaux en volume mais la deuxième en valeur derrière la Chine. En 2015, ce sont 271 millions d'euros qui ont été échangés. Les liens commerciaux sont forts. reste à tisser des liens culturels et touristiques. Et la gastronomie constitue un atour pour y parvenir. "Les Français ont l'image de Hong Kong comme d'un New-York asiatique avec des grands buildings, affirme Solange Johnston. Mais 70% de la surface de Hong Kong est constituée de grands espaces natures avec des randonnées et des pages superbes".