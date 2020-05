La plantation des oignons doux des Cévennes pas impactée par la crise sanitaire

Si ce n'étaient les orages de ces derniers jours, la plantation des oignons doux des Cévennes serait pratiquement terminée. Contrairement à d'autres filières, les producteurs n'ont eu aucun mal à trouver de la main d'oeuvre, malgré le confinement. En plus des saisonniers habituels, ce sont des volontaires qui sont venus prêter main-forte.

"Des personnes qui étaient au chômage partiel ou des hébergeurs qui n'avaient pas de réservation" explique Jérôme Fesquet, le président de la coopérative "Origine Cévennes" située à Saint-André-de-Majencoules. "Des personnes qui se retrouvaient sans embauche et qui pour une période de 10 à 15 jours étaient prêts à venir faire d'autres boulots en attendant que ça se débloque. Ça nous a permis d'avoir suffisamment de personnel, voire plus facilement que les saisons précédentes."

"Le confinement est tombé à une bonne période"

Jérôme Fesquet le reconnaît, le confinement est tombé à un bon moment puisque la saison de commercialisation des oignons venait tout juste de se terminer à la coopérative. "Au niveau de l'activité, on était dans une phase d'entretien des machines. Notre homme de maintenance a pu travailler, car il était tout seul dans l'atelier. On a mis en place du télétravail pour tout ce qui était services compta, technique et commercial."

Des craintes pour la commercialisation

Si jusqu'à présent tout s'est bien passé, le président de la coopérative "Origines Cévennes" appréhende surtout pour la période de commercialisation des oignons doux, prévue début août. "Notre crainte, c'est un petit peu au niveau de la restauration. C'est aussi au niveau du pouvoir d'achat. Est-ce que les gens seront prêts à remettre de l'argent sur un produit de qualité comme le nôtre, relativement cher ? On a une clientèle fidèle, on leur donne rendez-vous au mois d'août.

Il faut surtout que les grandes surfaces continuent de jouer le jeu du "produit français" pour qu'on puisse être présent dans les étals dès le début de la commercialisation. C'est là qu'on passe beaucoup de volumes." Pour le moment, le repiquage des oignons doux se poursuit. Il devrait être terminé d'ici la fin de la semaine prochaine si le temps le permet.