La plate forme courrier de la Poste : une ruche à découvrir !

France Bleu Poitou vous emmène dans les coulisses de la PIC à Migné-Auxances mardi et mercredi. La PIC c'est la Plate-forme Industrielle Courrier de la Poste et c'est une vraie fourmilière que nous avons choisi de vous faire découvrir.

Quand vous déposez un courrier dans une boîte aux lettres, il s'apprête à suivre un cheminement très organisé. France Bleu Poitou a choisi de vous faire découvrir les coulisses de ce chemin qui conduira votre courrier de votre main à celle de son destinataire. Embarquez avec nous ce mardi et mercredi

Une fin d'après midi mardi à la PIC avec Frédérique Gissot

A partir de 16h30 et jusqu'à 19h, nous serons en direct de la plate-forme industrielle du courrier de la Poste à Migné-Auxances près de Poitiers. Ce sera l'occasion de vivre le travail de l'équipe de soirée alors que le courrier en provenance de toute la région arrive. Du responsable de la plate-forme à la clinique du courrier pour les lettres abîmées en passant par la sécurité du site : il y aura plein de découvertes à faire en cette fin de journée !

Une matinale en direct de la PIC pour parler courrier

Dès 6h et jusqu'à 9h, Bastien Mathieu, William Giraud et Vincent Hulin seront à Migné Auxances au coeur de la grosse machine. Vincent Hulin va faire ses premiers pas à la PIC dès 4h et vous racontera la prise de service de l'équipe du matin. Avec la directrice du Courrier Poitou-Charentes, nous verrons comment évolue le métier de facteur, la distribution du courrier et le volume des plis à l'heure des mails et d'internet ! Des facteurs seront aussi présents dans cette matinale pour nous parlez de leur travail. Après avoir écouté France Bleu Poitou, vous ne posterez plus jamais vos lettres comme avant !