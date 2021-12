La plateforme Colissimo de La Poste au Thillay mobilisée pour vous livrer vos colis de Noël

Avant la période des fêtes, l'activité de La Poste augmente de 30%. Pour suivre le rythme et livrer les cadeaux de Noël à temps, le centre Colissimo du Thillay (Val d'Oise) a recruté 32 saisonniers et augmenté ses plages horaires.

A seulement quelques jours de Noël, vous attendez peut-être la livraison d'un colis ! Le père Noel a du travail, la Poste aussi : +30% d'activité pendant la période des fêtes ! Alors pour suivre le rythme, les plateformes Colissimo mettent les bouchées doubles. Dans le Val d'Oise le centre de tri du Thillay est l'une des trois plateformes de notre région. Si vous attendez un colis ou que vous en avez envoyé un en Ile-de-France, il a donc une chance sur trois d'y être passé.

300 000 colis

Au centre de tri du Thillay, en ce moment, 300 000 colis transitent chaque jour : toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs d'emballage. Sur des tapis roulants, comme à l'aéroport, ils sont pesés, mesurés, flashés, étiquetés et rechargés dans un camion vers la destination de livraison.

32 saisonniers

Depuis la mi novembre, pour faire face à la cadence, la plateforme a recruté des saisonniers. Mickael Lopes est le directeur : "Pour le site c'est 32 saisonniers supplémentaires pour assurer cette période." Jusqu'à la fin du mois de décembre, le centre fonctionne aussi 6 jours sur 7 : "En temps normal on a des plages horaires disponibles pour la maintenance. Notamment le lundi matin on n'a pas d'activité sur le trieur. Là on travaille du dimanche 22 heures au samedi 22 heures sans interruption."

Les lutins du Père Noël

Et l'affaire est réglée comme du papier à musique : "C'est vraiment 6 minutes entre le moment où le colis entre et celui où il sort du trieur." Les tapis avancent à une vitesse de 2 mètres et demi par seconde : des délais les plus courts possible avec pour objectif de satisfaire petits et grands au pied du sapin. "On est les lutins du Père Noël !", sourit le directeur.

Plateforme Colissimo du Thillay (Val d'Oise) © Radio France - Audrey Abraham

Et cette participation à la magie de Noel, les plus de 200 salariés en sont fiers. Attila a été embauché en renfort pour la période : "Savoir que tous ces enfants vont être contents de retrouver leurs cadeaux de Noël grâce à nous ! Quand je vois Lego, Playmobil tout ça, ça fait penser à plein de petits enfants heureux !"

La livraison Colissimo est garantie sous 48 heures alors pour que vos cadeaux arrivent à temps, le 24 décembre, il faudra les envoyer au plus tard ce mercredi 22 décembre.